 »  Stát za víkend vyvinutý e-shop nevyužije, dálniční známky vyjdou na 300 milionů

Jan Sedlák

Základy e-shopu na elektronické dálniční známky, které letos v lednu vyvinuli dobrovolníci na víkendovém hackathonu, nakonec stát vůbec nevyužije. Seznam Zprávy upozornily, že stát hledal několik týdnů možnosti, jak alespoň něco v praxi nasadit, nakonec by ale šla nasadit pouze malá část systému, takže to ani jedné ze stran nedávalo smysl.

„Oni za ten lednový víkend udělali velké množství práce a já ji naprosto respektuji, ale aby to bylo využitelné v informačním systému veřejné správy, to je trošku jiný level. Snažili jsme se tam najít nějaký průsečík, ale opravdu to směřuje k tomu, že se z toho nepoužije nic,“ uvedl pro Seznam Jan Paroubek ze státní firmy CENDIS, která nakonec zakázku získala bez výběrového řízení za více než 300 milionů korun.

Na hackathonu vyvinutý e-shop měl po spuštění problém, když unikla osobní data uživatelů. Později byl zveřejněn základní rozpočet, který počítal s deseti miliony.

E-shop původně bez výběrového řízení za 401 milionů dostala firma Asseco Central Europe, zakázka ale nakonec byla zrušena.