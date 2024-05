Stát začal českým startupům rozdělovat evropské miliardy z Národního plánu obnovy

Autor: Karel Choc, Internet Info

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Evropský investiční fond (EIF) v Česku rozjíždí první startupový fond s rizikovým kapitálem spolufinancovaný z Národního plánu obnovy. Realizovat ho bude tuzemský fond Tensor Ventures. Projekt funguje v rámci takzvaného Fondu fondů RRF.





Tensor Ventures Co-investment Fund cílí na celkovou sumu 50 milionů eur, asi 1,25 miliardy korun. Z Národního plánu obnovy půjde do 20 milionů eur, asi půl miliardy korun, a to prostřednictvím EIF. Fond má během pěti let investovat do zhruba 50 startupů ve fázi pre-seed.





Tensor Ventures se specializují na deep tech, pozice drží třeba v blockchainové firmě Tatum nebo několika kvantových startupech. Fond nedávno prodal izraelskou čipovou firmu Neuronix AI do rukou amerického obra Microchip. Koncem loňského roku exitoval českou společnost UltimateSuite americkému ServiceNow.

Státní peníze pro startupy jsou hezky znějící věc, samotné firmy ale často mluví o tom, že žádné finance po státu nechtějí. Naopak by rády méně byrokracie, lepší vzdělávání nebo jednoduchý a funkční program pro zaměstnanecké akciové opce. Například v Polsku stát do začínajících firem investuje v masivní míře, což ale často vede k nepříliš dobrým a řekněme líným projektům. Uvidíme, jak to půjde v Česku, Tensoři si zatím uměli vybírat zajímavé investice.

Oficiální popis RRF:

Nástroj tzv. Fondu fondů RRF je součástí Národního plánu obnovy ČR, má jej na starosti a odpovídá za něj Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které jeho realizaci svěřilo Evropskému investičnímu fondu (EIF). Celková alokace pro tento nástroj z prostředků EU z tzv. Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) představuje v přepočtu přes 3,3 miliardy korun. Investice budou směřovat zejména do oblastí, kde dochází k selhání trhu rizikového kapitálu, a tedy nedostatku financování pro inovativní firmy, zejména typu start-up a spin-off. A také k podpoře technologií strategických pro rozvoj české ekonomiky. Ministerstvo průmyslu a EIF pak v nejbližší době zveřejní další výzvy na výběr správců fondů financovaných z NPO ČR.

Evropský investiční fond nezávisle vybírá správce fondů, kteří pak investují do konkrétních projektů, firem a start-upů. Z prostředků EU se tímto způsobem podporuje kapitálové financování českých podnikatelů. Veškeré prostředky z Národního plánu obnovy ČR jsou pod dohledem národních orgánů i samotné Evropské komise, která dohlíží i na naplnění jeho podmínek. V tomto případě jsou veškeré prostředky z investice dohlíženy Evropským investičním fondem, který je součástí skupiny Evropské investiční banky, jejímiž členy a akcionáři jsou členské státy samotné EU. Je tak zajištěna nezávislost výběru správce, účelné vynaložení veřejných prostředků a splnění všech podmínek NPO a RRF.

Celkem již EIF v České republice investoval do 17 fondů rizikového (VC) a rozvojového kapitálu (PE), kterým doposud poskytl celkem 334 milionů eur, tedy přibližně 8,3 miliardy korun.

Smlouvu s EIF na realizaci Fondu fondů RRF uzavřelo Ministerstvo průmyslu v březnu 2023. Výběrové řízení na první pre-seed koinvestiční fond bylo zahájeno v dubnu 2023 a přijímání projektů bylo uzavřeno v červnu 2023. EIF následně přezkoumal investiční návrhy, přičemž celý proces byl vysoce konkurenční. Po několika kolech hodnocení pak EIF vybral společnost Tensor Ventures, přičemž ocenil zejména silné odborné znalosti týmu, jeho zkušenosti v oblasti koinvestic a také síť partnerů.

V nadcházejících měsících uzavře EIF smlouvu s Tensor Ventures. Po dokončení všech administrativních náležitostí zahájí fond koinvestice do českých inovativních firem společně s dalšími VC koinvestory. Zahájení činnosti se předpokládá v druhé polovině tohoto roku. Zároveň EIF společně s MPO vyhlásí další výzvy na výběr správců fondů financovaných z Fondu fondů RRF. Správci těchto prostředků z Národního plánu obnovy ČR musí být vybráni nejpozději do poloviny roku 2026.