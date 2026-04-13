Studenti z Žatce vytvořili systém proti přetížení elektrické sítě, uspěli s ním v mezinárodní soutěži

Čeští studenti uspěli v mezinárodní soutěži zaměřené na elektrotechniku. Střední průmyslová škola elektrotechnická Žatec skončila na děleném druhém místě v klání NOARK. Finále soutěže, kam postoupilo šest vítězných týmů z mezinárodních kol, se uskutečnilo v Praze. Celkově se zapojila skoro stovka škol z osmi zemí a hlasovalo skoro sto tisíc lidí.
Studenti mají v rámci soutěže za úkol navrhnout a realizovat funkční technologii za využití předem dodaných elektrotechnických součástek. Projekt pak obhajují před odbornou porotou a veřejností. Hodnotí se kategorie jako kreativita, technické zpracování, kvalita prezentace nebo využití komponentů.
Tým z Žatce vytvořil lokální systém řízení energie fungující jako obrana proti blackoutům a přetížení distribuční sítě. Sleduje výrobu a spotřebu elektřiny, ukládá přebytky a v případě nedostatku je vrací do sítě.
“Nechtěli jsme vytvořit projekt do šuplíku. Od začátku jsme ho navrhovali tak, aby měl reálné využití. Proto jsme se v průběhu vývoje radili s předními oborovými experty, například s odborníky z ČEZ Distribuce,” uvedl Marek Matoušek, lídr týmu. “Pokud se část stabilizace přesune na lokální úroveň – do obcí nebo firem – může to výrazně snížit zatížení celé sítě a pomoci předcházet výpadkům,” doplnil Tomáš Tieze, mentor projektu.