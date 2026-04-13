Studenti z Žatce vytvořili systém proti přetížení elektrické sítě, uspěli s ním v mezinárodní soutěži

Jan Sedlák
Dnes
Čeští studenti uspěli v mezinárodní soutěži zaměřené na elektrotechniku. Střední průmyslová škola elektrotechnická Žatec skončila na děleném druhém místě v klání NOARK. Finále soutěže, kam postoupilo šest vítězných týmů z mezinárodních kol, se uskutečnilo v Praze. Celkově se zapojila skoro stovka škol z osmi zemí a hlasovalo skoro sto tisíc lidí.

Studenti mají v rámci soutěže za úkol navrhnout a realizovat funkční technologii za využití předem dodaných elektrotechnických součástek. Projekt pak obhajují před odbornou porotou a veřejností. Hodnotí se kategorie jako kreativita, technické zpracování, kvalita prezentace nebo využití komponentů.

Tým z Žatce vytvořil lokální systém řízení energie fungující jako obrana proti blackoutům a přetížení distribuční sítě. Sleduje výrobu a spotřebu elektřiny, ukládá přebytky a v případě nedostatku je vrací do sítě.

“Nechtěli jsme vytvořit projekt do šuplíku. Od začátku jsme ho navrhovali tak, aby měl reálné využití. Proto jsme se v průběhu vývoje radili s předními oborovými experty, například s odborníky z ČEZ Distribuce,” uvedl Marek Matoušek, lídr týmu. “Pokud se část stabilizace přesune na lokální úroveň – do obcí nebo firem – může to výrazně snížit zatížení celé sítě a pomoci předcházet výpadkům,” doplnil Tomáš Tieze, mentor projektu.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ

iPhone zablokoval uživatele, protože měl v hesle háček

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Další pokuta za švarcsystém, tentokrát pro kadeřnice

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

