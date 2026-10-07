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T-Mobile dočasně zpřístupnil všem TV klientům kriminální stanici, přidá hudební kanály

Filip Rožánek
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Diváci, televize, divák, televizor, vysílání Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím Google Gemini
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Až do 31. října mohou všichni zákazníci služby Magenta TV volně sledovat stanici Viasat True Crime. Přechodně ji tedy uvidí také klienti s tarify S Plus a M Plus, ve kterých není standardně zahrnuta. Jak název napovídá, tento kanál nabízí kombinaci dokumentů, reality show a dramat založených na skutečných kriminálních případech.

Stanice využívá archivní materiály, výpovědi svědků, expertů, vyšetřovatelů a novinářů, aby co nejvěrněji zachytila průběh popisovaného zločinu, jeho vyšetřování i následného soudního procesu. Další pořady v programu sledují například práci americké pohraniční stráže na 28 mostech spojujících Spojené státy americké a Mexiko nebo činnost celníků na Novém Zélandu.

Viasat True Crime je v HD rozlišení a v češtině, ale diváci mohou přepnout také na originální anglickou zvukovou stopu. Odvysílané pořady jsou k dispozici ve zpětném zhlédnutí až po dobu sedmi dnů od lineárního vysílání.

Říjnovou televizní nabídku operátora T-Mobile dále doplňuje tematický VOD kanál Halloweenské kino, který je v programovém průvodci aktivní na pozici číslo 23. Jsou v něm různé horory a thrillery bez reklam.

Hudební nabídku od 15. října rozšíří nové kanály Mezzo a Mezzo Live, budou dostupné zákazníkům od tarifu L Plus. Mezzo na programové pozici 199 provede diváky světem klasické hudby, jazzu a tance a vedle koncertů nabídne také dokumenty, rozhovory a vzácné historické archivní záznamy.

Mezzo Live na pozici 200 přinese atmosféru nejprestižnějších světových pódií prostřednictvím kompletních záznamů i exkluzivních živých přenosů oper, baletů a symfonických koncertů.

Oba nově zařazené kanály jsou v HD.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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