T-Mobile dočasně zpřístupnil všem TV klientům kriminální stanici, přidá hudební kanály

Až do 31. října mohou všichni zákazníci služby Magenta TV volně sledovat stanici Viasat True Crime. Přechodně ji tedy uvidí také klienti s tarify S Plus a M Plus, ve kterých není standardně zahrnuta. Jak název napovídá, tento kanál nabízí kombinaci dokumentů, reality show a dramat založených na skutečných kriminálních případech.
Stanice využívá archivní materiály, výpovědi svědků, expertů, vyšetřovatelů a novinářů, aby co nejvěrněji zachytila průběh popisovaného zločinu, jeho vyšetřování i následného soudního procesu. Další pořady v programu sledují například práci americké pohraniční stráže na 28 mostech spojujících Spojené státy americké a Mexiko nebo činnost celníků na Novém Zélandu.
Viasat True Crime je v HD rozlišení a v češtině, ale diváci mohou přepnout také na originální anglickou zvukovou stopu. Odvysílané pořady jsou k dispozici ve zpětném zhlédnutí až po dobu sedmi dnů od lineárního vysílání.
Říjnovou televizní nabídku operátora T-Mobile dále doplňuje tematický VOD kanál Halloweenské kino, který je v programovém průvodci aktivní na pozici číslo 23. Jsou v něm různé horory a thrillery bez reklam.
Hudební nabídku od 15. října rozšíří nové kanály Mezzo a Mezzo Live, budou dostupné zákazníkům od tarifu L Plus. Mezzo na programové pozici 199 provede diváky světem klasické hudby, jazzu a tance a vedle koncertů nabídne také dokumenty, rozhovory a vzácné historické archivní záznamy.
Mezzo Live na pozici 200 přinese atmosféru nejprestižnějších světových pódií prostřednictvím kompletních záznamů i exkluzivních živých přenosů oper, baletů a symfonických koncertů.
Oba nově zařazené kanály jsou v HD.