T-Mobile vypustil na zákaznickou linku AI, která vám vysvětlí třeba vyúčtování. Když se osvědčí, půjde z Česka do světa

Český T-Mobile nasadil na zákaznickou infolinku hlasového AI asistenta, který dokáže odpovídat na běžné dotazy k vyúčtování, roamingu nebo službám operátora. Zatímco běžné hlasové automaty zákazníka zpravidla navigují přes předem dané nabídky, asistent zvaný VoiceBot má rozumět konkrétním dotazům a rovnou na ně odpovídat. Česká pobočka má vedoucí roli v projektu, který chce mateřská Deutsche Telekom rozvíjet i v dalších zemích. Technologii navíc dodává ceněný startup, kde mají podíl i Češi.
Asistent zatím ale odpovídá jen na vybrané dotazy a firma ještě ověřuje, jestli zákazníkům správně rozumí. Složitější případy i dál přebírají lidé.
Hlasového asistenta nejprve testovali zaměstnanci a v červenci začal pomáhat i zákazníkům, kteří se dovolají s dotazy na vyúčtování nebo se obecně ptají na služby T-Mobile. Rozšíření působnosti o další témata bude záviset na výsledcích provozu. Ty teď podle operátora vypadají slibně.
Projekt vzniká pod názvem OneBot v rámci skupiny Deutsche Telekom a český T-Mobile v něm má vedoucí roli. Skupina na něm spolupracuje s firmou Wonderful.ai, izraelským startupem, který vyvíjí AI agenty a systémy pro jejich nasazování ve velkých firmách. Do něj v počátcích investoval také český fond United Founders, panevropský fond ze skupiny Rockaway Capital Jakuba Havrlanta, za nímž stojí Vít Horký. Startup má mít hodnotu přes 100 miliard Kč.