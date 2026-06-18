T-Mobile zkusil střídat dva drony a mikromobilní stanici, z nich přinesl signál na závod

T-Mobile při závodu Běhej lesy Brdy zkusil naostro posílit signál kombinací dvou dronů a mikromobilní základnové stanice (BTS). Letouny během akce plynule střídal, včetně dotankování, a tím firma vyzkoušela i koncept budoucího nasazení v režimu 24/7 například při krizových situacích. Řešení je vyvíjeno v rámci Deutsche Telekom pro celou skupinu.
O technickém řešení T-Mobilu a Primoco UAV jsme podrobněji psali v našem samostatném článku.
Z dronu společnosti Primoco UAV je možné pokrýt oblast až 20 km², BTS připojená přes satelitní konektivitu pak fungovala v oblasti startu a cíle. Řešení operátor nasadil v nízce osídlené bývalé vojenské oblasti Brd, kde je k dispozici základní mobilní pokrytí jen v části trasy závodu, kterého se účastnilo bezmála 1 900 běžců. Konektivita z výšky 2,3 kilometru dosáhla rychlosti připojení až 100 Mbit/s v kanálu o šířce 10 MHz.
„Řešení funguje tak, že dron nese kompletní mobilní základnovou stanici a do jádra sítě se připojuje přes satelit. Čím výše je anténa, tím větší oblast je možné pokrýt a tím stabilnější je signál. Zákazník je pak připojen automaticky k té nejlepší buňce bez nutnosti jakékoli změny na mobilním telefonu. Mobilní služby tak lze dočasně zprovoznit i v místech, kde chybí vhodná pevná nebo mikrovlnná konektivita,“ doplňuje Jaroslav Holiš, Research & Trials Senior Manager z Deutsche Telekom.
„Zajištění konektivity ze vzduchu je jedním z klíčových směrů rozvoje našich bezpilotních letounů,“ komentuje Ladislav Semetkovský, předseda představenstva společnosti Primoco UAV. Podle něj jejich plná certifikace umožňuje nasazení takřka bez omezení. T-Mobile poprvé komerčně nasadil dron už při závodu Jizerská 50, kde v rámci jednoho dne pokryl mobilním signálem trasu závodu v Jizerských horách.