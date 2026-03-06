Lupa.cz  »  Takto vypadají v Česku nedostupné telefony z Číny, místo Androidu mají vlastní systém

Takto vypadají v Česku nedostupné telefony z Číny, místo Androidu mají vlastní systém

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Huawei Pura X Autor: Jan Sedlák

Čínská společnost Huawei svého času společně se Samsungem vládla globálnímu i českému trhu s chytrými telefony, než tuto jízdu ukončily americké sankce. Ty Huawei připravily o služby Googlu nebo nejmodernější čipy. Huawei se stáhla domů do Číny, kde absence Googlu nevadí, a pomalu tam opět nabírá tržní podíl. Firma postupně buduje alternativní ekosystém kolem operačního systému HarmonyOS. Výsledkem jsou zajímavé nové smartphony, které se venku nedají oficiálně koupit.

Jednou takovou novinkou je Huawei Pura X, která byla k vidění na Mobile World Congressu 2026 v Barceloně. Skládací telefony jsou už poměrně běžnou věcí, Pura X ale přináší trochu jinou podobu.

Tato skládačka má hlavní displej o velikosti 6,3”, který není tak vysoký, jako například skládačky od Samsungu. Vzhled lze připodobnit k malému tabletu. V zaklapnutém stavu se na vnější straně telefonu nachází čtvercový 3,5” displej s rozlišením 980 × 980 pixelů. Celé to působí kompaktně.

Zajímavý je také pohled pod kapotu, který ukazuje, jak se Huawei pere se sankcemi a jaké výsledky přináší jeho snahy osamostatnit se a lokalizovat dodavatelský řetězec.

Uvnitř je čip Kirin 9020, který si Huawei navrhuje skrze sekci HiSilicon. Vyráběný je také doma, a to pomocí 7nm procesu šanghajské firmy SMIC, takové čínské konkurence TSMC. Čína ovšem nemá přístup k EUV litografii ASML, proto se se starším DUV zasekla na sedmi nanometrech.

Na Pura X běží operační systém HarmonyOS 5. Ten už není postavený na Androidu, ale využívá vlastní jádro HongMeng. Huawei v Číně buduje kolem toho postavený ekosystém. Je otázkou, zda se mu někdy podaří prorazit i jinde.

Pura X vyjde na 7 499 juanů, tedy skoro 23 tisíc korun. Huawei dělá také další zajímavé přístroje, které se k nám nedostanou. Na Lupě jsme například ukázali Mate XT Ultimate, který lze dvakrát složit. Níže se můžete podívat i na další aktuální modely z řady Mate:

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).