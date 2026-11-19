V pražských Dejvicích otevřel nový inovační prostor Vector Space určený pro rozvoj startupů, univerzitních nápadů a případně i spin-offů. Je jednou z aktivit tažení ČVUT na podporu podnikavosti studentů, zároveň jedním z nejvýraznějších úspěchů propojení různých vysokých škol za tímto účelem.
Na provozu se podílí ČVUT v Praze, VŠCHT Praha, IOCB Tech Group a Národní technická knihovna, v jejíchž prostorách také našel zázemí. Má jít o místo, kde se budou potkávat akademici i investoři a zástupci byznysu.
„Chceme, aby naši studující i vědecká komunita vnímali založení vlastní firmy jako přirozenou možnost, jak uplatnit své znalosti a výsledky výzkumu. Budování pražského startupového ekosystému ale nemůže být izolovanou misí jediné univerzity. Potřebujeme spojovat síly, odstraňovat bariéry mezi akademickým prostředím a byznysem a přitahovat soukromý kapitál,“ myslí si rektor ČVUT Michal Pěchouček.
Pěchouček brzy po nástupu do funkce začal pracovat na zmíněné misi, školu vybavil zkušenými zástupci byznysového světa a prohlásil, že škola bude kromě jiného místo zaměstnanců vychovávat zakladatele firem, i kdyby kvůli tomu ze studií měli odejít. Od jeho nástupu také vzniklo několik dalších programů, včetně podpory vědců z různých fakult a institutů od soukromých dárců.
„Skutečná budoucí hodnota Vector Space tkví v příležitosti podpořit nápady, které by bez propojení různých světů nikdy nevznikly,“ věří rektor VŠCHT Milan Pospíšil.
„Česko je malá země. I proto si nemůžeme dovolit rozvíjet transfer v oddělených bublinách, jejichž členky a členové až v pokročilých fázích projektů zjistí, jak vypadá lokální scéna nebo co je relevantní v Evropě a ve světě,“ říká ředitel IOCB Tech Group Milan Prášil.
Ve Vector Space se mají konat hackathony, tématické přednášky, vzdělávací programy, pitch nights i networkingové akce, některé pro širokou veřejnost. Kromě toho nabídne prostor coworkingové zázemí a podporu šitou na míru potřebám konkrétních projektů až dvaceti týmům, vedle mentoringu má zajistit například právní konzultace nebo poradenství pro jednání s investory.
Konkrétně ČVUT se chce pro podporu podnikavosti studentů inspirovat i v zahraničí, za příklad si bere v Evropě vyhlášenou Technickou univerzitu v Mnichově (TUM), se kterou už delší dobu úzce spolupracuje v mezinárodních aliancích i společných vzdělávacích projektech.
Druhý listopadový týden přivítal Pěchouček v Praze mimo jiné viceprezidenta pro podnikavost z TUM Helmuta Schönenbergera, který patří mezi klíčové architekty německého startupového ekosystému s důrazem na přenos univerzitního výzkumu do praxe. Podle vzoru TUM by se mohla měnit i ČVUT.