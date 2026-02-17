Lupa.cz  »  Televizní operátor Antik zpřístupnil českým divákům kanál Real Madrid TV

Televizní operátor Antik zpřístupnil českým divákům kanál Real Madrid TV

Filip Rožánek
Dnes
Fotbalový fanoušek Autor: Lupa.cz, ChatGPT

Zákazníci televizní služby Antik v České republice, na Slovensku a v Maďarsku získají přístup k exkluzivnímu sportovnímu obsahu zaměřenému na jeden z nejúspěšnějších fotbalových klubů světa. 

Antik TV do programové nabídky v tarifu Premium zařazuje specializovaný kanál Real Madrid TV. Operátor se tak stává prvním a prozatím jediným poskytovatelem v celém středoevropském regionu, který tuto stanici svým předplatitelům zpřístupnil. Klubová televize vysílá ve španělštině a angličtině.

Obsahová náplň kanálu cílí na fanoušky španělského „bílého baletu“ a příznivce kvalitního fotbalu, kterým nabídne pohled do zákulisí fungování klubu. Programové schéma zahrnuje aktuální klubové zpravodajství, přímé přenosy tiskových konferencí hráčů i trenérů, exkluzivní rozhovory a záběry z tréninků. 

Diváci se mohou těšit také na historické dokumenty o vývoji klubu, záznamy archivních zápasů a sestřihy nejvýznamnějších momentů z historie Realu Madrid.

