Televizní operátor Antik zpřístupnil českým divákům kanál Real Madrid TV

Zákazníci televizní služby Antik v České republice, na Slovensku a v Maďarsku získají přístup k exkluzivnímu sportovnímu obsahu zaměřenému na jeden z nejúspěšnějších fotbalových klubů světa.
Antik TV do programové nabídky v tarifu Premium zařazuje specializovaný kanál Real Madrid TV. Operátor se tak stává prvním a prozatím jediným poskytovatelem v celém středoevropském regionu, který tuto stanici svým předplatitelům zpřístupnil. Klubová televize vysílá ve španělštině a angličtině.
Obsahová náplň kanálu cílí na fanoušky španělského „bílého baletu“ a příznivce kvalitního fotbalu, kterým nabídne pohled do zákulisí fungování klubu. Programové schéma zahrnuje aktuální klubové zpravodajství, přímé přenosy tiskových konferencí hráčů i trenérů, exkluzivní rozhovory a záběry z tréninků.
Diváci se mohou těšit také na historické dokumenty o vývoji klubu, záznamy archivních zápasů a sestřihy nejvýznamnějších momentů z historie Realu Madrid.