Telly do nabídky zařazuje KVIFF.TV a DVTV Extra

Televizní operátor Telly upravuje svou programovou skladbu v reakci na odchod stanic MTV a Paramount Network z českého trhu. Místo nich do nabídky nově zařazuje filmový kanál KVIFF.TV a zpravodajský projekt DVTV Extra. 

Nově zařazený kanál KVIFF.TV přináší kurátorský výběr snímků spojených s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. Stanice DVTV Extra rozšiřuje nabídku o zpravodajsko-publicistické formáty.

V rámci zimní akce operátor srovnal cenu Velkého balíčku, který nabízí přes 120 kanálů, s cenou nižšího tarifu. Obě varianty – Střední i Velký balíček – jsou nyní pro zákazníky dostupné za jednotnou cenu 345 korun měsíčně. 

Noví klienti navíc k aktivaci služeb získají jako bonus na první měsíc přístup k filmovým kanálům HBO 1, 2, 3 a streamovací platformě HBO Max, pokud tyto služby nejsou již součástí jimi zvoleného tarifu.

„V lednu tráví lidé u televizních obrazovek nejvíce času z celého roku, proto jim chceme dlouhé večery zpříjemnit nejen cenou, ale i kvalitním obsahem. Mrzí nás odchod značek jako MTV nebo Paramount z evropského trhu, ale bereme to jako příležitost. Místo nich jsme zařadili KVIFF.TV a DVTV Extra, což je podle nás pro českého diváka více než plnohodnotná náhrada,“ doplnil marketingový ředitel Telly Jan Schöppel.

