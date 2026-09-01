Telly slibuje novým zákazníkům stejnou cenu na celý život

Internetová a satelitní televize Telly připravila speciální nabídku pro zákazníky, kteří si při současné podzimní akci objednají některý z tarifů. Podle operátora budou po celou dobu platnosti smlouvy platit stejnou částku a případné zdražování se jich v budoucnosti nijak nedotkne.
Noví klienti navíc dostanou 20% slevu ze základní ceny internetových a satelitních tarifů. „Sleva 20 % vychází z aktuálního ceníku, který se v čase může měnit. Současnou cenu si však zákazník zafixuje a už se mu nezmění. Výsledná procentuální sleva se tak bude časem spíš zvětšovat a dnešních 20 % může být po letech výrazně víc. Kdo službu ukončí a později se k Telly vrátí, objednává už za aktuální ceník,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.
Nejmenší nabídka vyjde na 216 Kč měsíčně místo 270 Kč, za střední tarif si operátor účtuje 384 Kč místo 480 Kč a velký tarif je za 552 Kč (standardně 690 Kč). Cena sportovního balíčku klesá z 300 Kč na 240 Kč a internetový balíček erotických stanic vyjde na 200 Kč místo 250 Kč.
„Zdražování se v naší kategorii bere skoro jako přírodní zákon. Jednou za čas přijde dopis, že se cena mění, a zákazník s tím nenadělá nic. My říkáme, že to tak být nemusí. Nefixujeme slevu, fixujeme cenu, takže čím výš půjde ceník, tím větší výhodu ten člověk má. Balíčky jsou bez jakýchkoliv závazků,“ dodal marketingový ředitel Jan Schöppel.