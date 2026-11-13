Temu, Shein a spol. čeká nová změna v dovozech do EU, tentokrát jde o dražší zboží

Evropská unie dál zpřísňuje pravidla pro čínská online tržiště. Od července 2028 budou platformy ze zemí mimo EU, včetně Temu, Shein nebo AliExpress, odpovídat za výběr a odvod DPH ze všech prodávaných zásilek bez ohledu na jejich hodnotu. Nová pravidla se rozšíří i na to zboží, které firmy ze zemí mimo EU dovezou ve velkém do skladů v Evropě a teprve pak jej rozvážejí.
Dosud mohly platformy využívat zjednodušený systém (IOSS) u zásilek do 150 eur. Což znamená, že při nákupu zákazníkům rovnou naúčtují DPH podle země doručení a následně tuto daň odvedou prostřednictvím jediné registrace v EU. U dražšího zboží se DPH zpravidla vybírala až při dovozu, například prostřednictvím dopravce, a zákazník ji mohl doplácet při převzetí.
EU chce platby spojit pod jednotný systém, takže zmíněný IOSS bude platit na všechny zásilky bez ohledu na jejich hodnotu. Zároveň ale znamená, že tržiště budou nově považovány pro účely DPH za dodavatele, a jejich povinností tak bude zajistit výběr této daně a odvod už při nákupu i u zmíněných dražších objednávek. IOSS se zároveň dosud neuplatňoval v případě zboží ze třetích zemí v evropských skladech.
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Zákazníkům má změna přinést mimo jiné větší přehled o konečné ceně. DPH a případné clo má zahrnovat už částka zobrazená při placení, místo toho, aby zákazník některé poplatky řešil až při doručení. Samotné DPH se nicméně na dovážené zboží vztahuje už od roku 2021.
Na změně se dohodla Rada EU. Vyjádří se k ní ještě Evropský parlament a následovat má formální schválení. Jde o součást širší reformy celní unie, kterou EU definitivně schválila v září. Ta mimo jiné přesouvá odpovědnost za celní formality a placení cla z koncových zákazníků na platformy a prodejce ze zemí mimo Unii. Od letošního července se také na zboží v zásilkách do 150 eur vztahuje dočasné clo tři eura za položku a od listopadu k němu přibude samostatný unijní manipulační poplatek, EU také vede platformy k větší odpovědnosti.
EU změny zavádí v reakci na prudký nárůst levných zásilek. V roce 2025 jich do Unie dorazilo 5,9 miliardy, čtyřikrát více než v roce 2022. Více než 90 procent pocházelo z Číny. Jen do Česka podle NKÚ v roce 2024 putovalo z Číny celkem 22,5 milionu položek v zásilkách, to je víc než dva na každého obyvatele.