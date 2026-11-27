Čínské tržiště Temu slíbilo, že změní řadu svých obchodních praktik, které se nelíbí v Evropské unii – jde například o falešné slevy, fiktivní recenze nebo odpočítávání, které má zákazníka přimět k rychlému nákupu. Ty a další podle evropských úřadů porušovaly pravidla na ochranu spotřebitelů. Změny se mají týkat všech verzí webu Temu a také aplikace v Evropské unii i Evropském hospodářském prostoru.
Podle Evropské komise teď závazky Temu přijala síť evropských úřadů na ochranu spotřebitelů CPC, která postup koordinovala s Evropskou komisí. Vyšetřování vedly úřady Belgie, Německa a Irska.
Kromě zmíněných praktik se Evropě nelíbí zprávy typu „skoro vyprodáno“ na hlavní stránce a v nabídkách produktů a chybějící nebo zavádějící informace. Z evropských verzí webu a aplikace mají zmizet reklamy na takzvanou nucenou gamifikaci – třeba prvky, které zákazníky nutí hrát hry nebo roztočit kolo štěstí, aby se na tržiště dostali. Temu podle Komise musí také jasněji rozlišovat skutečné slevy od pouhého srovnávání ceny s obecnou referenční částkou a před dokončením objednávky zobrazovat všechny příslušné daně a poplatky.
Změny se dotknou i recenzí. Temu má lépe bránit zveřejňování falešných hodnocení, mimo jiné pomocí automatického detektoru, který bude recenze kontrolovat před publikováním. Uživatelé mají dostat také snadno dostupný nástroj k nahlašování podezřelých recenzí a srozumitelnější informace o tom, jak se počítají hvězdičková hodnocení a jak se recenze řadí.
Platforma má nabídnout víc možností, jak kontaktovat zákaznicku podporu, včetně telefonické linky a chatbota ve všech úředních jazycích EU a EHP. Zjednodušit má také odstoupení od smlouvy, vracení zboží a refundace.
Jestli bude Temu své sliby dodržovat, mají kontrolovat orgány na ochranu spotřebitele jednotlivých členských států. Tržiště může dostat pokuty do výše 4 % ročního obratu v dotčených členských státech, případně i více.