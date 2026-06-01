Lupa.cz

Temu v Česku dostalo milionovou pokutu za prodej nebezpečných hraček

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Temu Autor: Depositphotos

Evropská komise před pár dny uložila čínskému online tržišti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur, skoro pět miliard korun, a to kvůli porušení aktu o digitálních službách. Teď proti stejnému e-shopu zasáhla i tuzemská Česká obchodní inspekce (ČOI), která udělila pokutu ve výši jednoho milionu korun. S provozovatelem také rozjela správní řízení.

“V roce 2024 se ČOI zaměřila na komplexní kontrolu online tržiště Temu v reakci na rostoucí prodejní aktivitu tohoto subjektu v ČR. Na základě provedených kontrol bylo zjištěno porušení několika ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. ČOI uložila provozovateli on-line tržiště Temu úhrnnou pokutu ve výši jeden milion korun. Tato sankce nabyla právní moci v únoru letošního roku. ČOI zároveň vede s tímto subjektem další správní řízení, které ale není v současné době pravomocně ukončeno,” shrnula inspekce.

“Na tuto komplexní kontrolu on-line tržiště Temu navázala ČOI v roce 2025 komplexními kontrolami dalších online tržišť, u kterých lze předpokládat, že se zaměřují přímo na české spotřebitele. Jednalo se o tržiště AliExpress, Amazon, Joom, Kaufland, Lunzo, Shein, Allegro a opět Temu, a to včetně kontrol povinností spojených s dodáváním výrobků na evropský trh. Součástí kontrol byly i odběry vzorků výrobků. Vzhledem k širokému rozsahu zaměření a počtu dotčených subjektů je většina těchto kontrol dosud rozpracovaných. V rámci této kontrolní akce ČOI realizovala v loňském a letošním roce celkem 84 kontrol online tržišť a subjektů působících na těchto online tržištích, 12 z nich je ukončených, včetně tří kontrol Temu,” navázala ČOI.

“V průběhu uvedených kontrol ČOI realizovala odběr výrobků k následnému laboratornímu testování. Celkem bylo odebráno 55 vzorků výrobků, což představuje šestinu všech odebraných vzorků v roce 2025 (s výjimkou pohonných hmot). ČOI již veřejnost informovala o výsledcích laboratorního testování slizových hraček, kdy z 11 vzorků jich šest nevyhovělo především pro výrazně nadlimitní přítomnost boru a nedostatky ve značení výrobků. Dále ČOI testovala 15 vzorků panenek na přítomnost ftalátů, kdy všechny vzorky v tomto smyslu vyhověly platným předpisům. Ze 13 vzorků osobních ochranných pomůcek byly u pěti modelů pracovních rukavic zjištěny nedostatky v nedodržení mechanických vlastností deklarovaných výrobcem. Dále bylo prováděno ověřování na přítomnost zakázaného karcinogenního Cr6+ u sedmi vzorků. Přítomnost této chemické látky nebyla zjištěna. Ověřovány byly i dva vzorky tlakových lahví, které nevyhověly základním požadavkům na ně kladeným. Dále probíhají laboratorní testy 14 modelů USB nabíječek.”

Komise uložila Temu pokutu skoro 5 miliard korun za porušení aktu o digitálních službách Přečtěte si také:

Komise uložila Temu pokutu skoro 5 miliard korun za porušení aktu o digitálních službách

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Předplatíte si nový web Václava Moravce?

Zobraz výsledek

Čtěte dále



Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).