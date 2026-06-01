Temu v Česku dostalo milionovou pokutu za prodej nebezpečných hraček

Evropská komise před pár dny uložila čínskému online tržišti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur, skoro pět miliard korun, a to kvůli porušení aktu o digitálních službách. Teď proti stejnému e-shopu zasáhla i tuzemská Česká obchodní inspekce (ČOI), která udělila pokutu ve výši jednoho milionu korun. S provozovatelem také rozjela správní řízení.
“V roce 2024 se ČOI zaměřila na komplexní kontrolu online tržiště Temu v reakci na rostoucí prodejní aktivitu tohoto subjektu v ČR. Na základě provedených kontrol bylo zjištěno porušení několika ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. ČOI uložila provozovateli on-line tržiště Temu úhrnnou pokutu ve výši jeden milion korun. Tato sankce nabyla právní moci v únoru letošního roku. ČOI zároveň vede s tímto subjektem další správní řízení, které ale není v současné době pravomocně ukončeno,” shrnula inspekce.
“Na tuto komplexní kontrolu on-line tržiště Temu navázala ČOI v roce 2025 komplexními kontrolami dalších online tržišť, u kterých lze předpokládat, že se zaměřují přímo na české spotřebitele. Jednalo se o tržiště AliExpress, Amazon, Joom, Kaufland, Lunzo, Shein, Allegro a opět Temu, a to včetně kontrol povinností spojených s dodáváním výrobků na evropský trh. Součástí kontrol byly i odběry vzorků výrobků. Vzhledem k širokému rozsahu zaměření a počtu dotčených subjektů je většina těchto kontrol dosud rozpracovaných. V rámci této kontrolní akce ČOI realizovala v loňském a letošním roce celkem 84 kontrol online tržišť a subjektů působících na těchto online tržištích, 12 z nich je ukončených, včetně tří kontrol Temu,” navázala ČOI.
“V průběhu uvedených kontrol ČOI realizovala odběr výrobků k následnému laboratornímu testování. Celkem bylo odebráno 55 vzorků výrobků, což představuje šestinu všech odebraných vzorků v roce 2025 (s výjimkou pohonných hmot). ČOI již veřejnost informovala o výsledcích laboratorního testování slizových hraček, kdy z 11 vzorků jich šest nevyhovělo především pro výrazně nadlimitní přítomnost boru a nedostatky ve značení výrobků. Dále ČOI testovala 15 vzorků panenek na přítomnost ftalátů, kdy všechny vzorky v tomto smyslu vyhověly platným předpisům. Ze 13 vzorků osobních ochranných pomůcek byly u pěti modelů pracovních rukavic zjištěny nedostatky v nedodržení mechanických vlastností deklarovaných výrobcem. Dále bylo prováděno ověřování na přítomnost zakázaného karcinogenního Cr6+ u sedmi vzorků. Přítomnost této chemické látky nebyla zjištěna. Ověřovány byly i dva vzorky tlakových lahví, které nevyhověly základním požadavkům na ně kladeným. Dále probíhají laboratorní testy 14 modelů USB nabíječek.”