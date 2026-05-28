Lupa.cz

Komise uložila Temu pokutu skoro 5 miliard korun za porušení aktu o digitálních službách

Iva Brejlová
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Temu Autor: Depositphotos

Evropská komise uložila společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur, tedy přes 4,8 miliardy Kč. Na základě aktu o digitálních službách (DSA) vyhodnotila, že firma pečlivě neidentifikovala, neanalyzovala a neposoudila systémová rizika nelegálních produktů nabízených na její platformě a z toho vyplývající újmu pro spotřebitele v Evropské unii. A zmiňuje, že se Evropané s velkou pravděpodobností na platformě setkají s nelegálním zbožím.  

Podle aktu jsou platformy typu Temu povinné pečlivě posoudit systémová rizika spojená s jejich službami a přijmout odpovídající opatření. Výše pokuty má odpovídat závažnosti protiprávního jednání i doby trvání. „Neprovedení řádného posouzení rizik – jednoho ze základních kamenů architektury aktu o digitálních službách – je obzvláště závažným porušením aktu o digitálních službách,“ uvádí Komise v prohlášení.

„Posouzení rizik provedené společností Temu podceňuje konkrétní rizika, postrádá specifičnost, není podloženo spolehlivými důkazy a není komplexní. Regulátoři, uživatelé a veřejnost tak zůstávají v nevědomosti o skutečném rozsahu potenciálních škod, které představují nelegální produkty prodávané na Temu. Je čas, aby Temu dodržovalo zákon,“ komentuje Henna Virkkunenová, eurokomisařka pro technickou suverenitu, bezpečnost a demokracii.

Komise se ve svém dokumentu zabývá mimo jiné hodnocením rizik, které Temu vypracovalo v roce 2024. Formální řízení proti společnosti zahájila už před dvěma lety a od té doby vydala například předběžné obvinění. Podle instituce hodnocení vypracované Temu nesplňuje požadavky nařízení DSA – obsahuje příliš obecné informace a nezohledňuje, jak samotná struktura služby zvyšuje riziko šíření nelegálních produktů. Takzvaný mystery shopping navíc ukázal, že „velmi vysoké procento“ testovaných nabíječek neprošlo základními bezpečnostními zkouškami a vysoké procento prověřených dětských hraček představovalo bezpečnostní riziko střední až vysoké závažnosti. Obsahovaly chemické látky nad zákonnými limity nebo hrozily udušením kvůli odnímatelným částem.

Temu má do 28. srpna čas předložit akční plán, kterým ukáže, jak hodlá problémy řešit. Dnes vydané rozhodnutí vychází mimo jiné ze zpráv společnosti Temu o posouzení rizik za rok 2024 a průběžných zpráv za rok 2025, z odpovědí na formální žádosti Komise o informace z roku 2024, z informací třetích stran i ze zmíněného mystery shoppingu, který jménem Komise provedla nezávislá zkušební organizace. Šetření se opírá i o údaje od celních a dalších dozorových orgánů.

Prodej nelegálního zboží a vytváření návyku. Komise zahájila oficiální řízení s čínským tržištěm Shein Přečtěte si také:

Prodej nelegálního zboží a vytváření návyku. Komise zahájila oficiální řízení s čínským tržištěm Shein

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Předplatíte si nový web Václava Moravce?

Zobraz výsledek

Čtěte dále



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Jak vypadá nejstarší mobilní vysílač v Česku?

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Recyklace lithium-iontových baterií: velký trh, který raketově roste

Změny v DPH od roku 2027: konec Lex Ferrari i výhody pro věřitele

Slavný Brooklynský most se stal osudným jeho projektantovi

Podívejte se na nejstarší mobilní vysílače v Brně

Legendární Kachna jako EV s cenou pod 360 tisíc korun

Eset do inovací v AI nasype miliardu korun

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Recenze: Pecka.TV

Nova následuje Primu a zakazuje přetáčení reklam

Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny

Proč se AI v Česku nedaří?

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).