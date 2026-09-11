Trezor varuje před phishingovými e-maily, adresy unikly od provozovatele newsletteru

Výrobce hardwarové kryptopeněženky Trezor, která spadá do portofolia české společnosti Satoshi Labs, vydal varování před bezpečnostním incidentem týkajícím se některých jeho zákazníků. V hlavní roli je služba Brevo, přes kterou Terzor rozesílá svůj newsletter.
Podle Trezoru byla tato služba napadena útočníky, kteří získali přístup k celkem 120 účtům svých zákazníků, včetně účtu Trezoru. Ten obsahoval přes 347 tisíc e-mailových účtů, na které Trezor přes Brevo posílá newsletter.
Útočníci na dotyčné e-maily rozeslali phishngový e-mail s odkazem, na kterém se pokoušeli ze zákazníků vylákat jejich záložní kódy k peněženkám Trezor. Než firma odkaz znepřístupnila, stihlo na odkaz kliknout asi 2500 klientů.
„Pokud jste jakýmkoli způsobem zadali svůj záložní kód, zejména prostřednictvím odkazu v tomto e-mailu, okamžitě převeďte své prostředky do nové peněženky,“ nabádá možné postižené Trezor s tím, že kontaktoval všechny uživatele uniklých e-mailů. Nikdy zákazníky nekontaktujeme s žádostí o zadání vašeho záložního kódu, připomíná firma.
Systémy samotného Trezoru nebyly nijak kompromitovány, ujišťuje společnost.
V polovině srpna měla firma bezpečnostní problém s jiným dodavatelem, logistickou firmou ShipMonk. Unikla jí kontaktní data (jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy) zákazníků, kterým hardwarové peněženky Trezor doručovala. Původně mělo jít asi o 14 tisíc klientů, začátkem září ale Trezor informoval, že ShipMonk přiznal i únik údajů ze starších dodávek z let 2019 až 2021. Šlo o dalších 67 tisíc kontaktů zákazníků v USA. Trezor v oznámení poznamenal, že jej ShipMonk v minulosti opakovaně ujišťoval, že tato data smazal.