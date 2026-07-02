Tři Češi z DeepMindu získali obří investici na projekt, se kterým chtějí z Prahy tvořit světovou AI firmu

Martin Schmid, Matěj Moravčík a Rudolf Kadlec mají za sebou kariéry, které by samy o sobě stačily na to, aby zaujali jakoukoliv globální technologickou firmu. Místo možné kariéry v nich se ale rozhodli založit v Praze projekt, který bude s umělou inteligencí sám fungovat na burze. Dali mu název Equilibre a jen na svůj nápad, s pár stránkami prezentace a ničím jiným, získali prvních 140 milionů korun. Později dalších čtvrt miliardy. A nyní k nim přibývá investice neupřesněné výše, která má hodnotu jejich startupu posunout na půl miliardy dolarů, tedy víc než 10 miliard korun.
Equilibre vyvíjí algoritmus pro obchodování na burze. Ten sleduje dění a pak sám jedná, obchoduje v rámci zlomků sekund, vnímá mikrostrukturu trhu a jemné pohyby cen. Využívá přitom teorii her. Schmid a Moravčík ji využívali už od vysoké a vytvořili DeepStack, první umělou inteligenci, která dokázala porazit profesionální hráče pokeru. DeepStack později koupil Google a tvůrci se přidali do jeho týmu DeepMind, kde se potkali také s Kadlecem. Equilibre první peníze dostalo od Creda, prvního investora, se kterým se tvůrci o svém projektu bavili. Čtvrmiliardovou injekci pak loni a algoritmus vypustili na americkou burzu.
„Výsledky mluví za sebe: denní objem obchodů v miliardách dolarů – a nikdy nezaznamenali měsíc s poklesem,“ uvádí k investici Cameron Sellers, viceprezident fondu Creandum, který investici vedl. Výši ani jedna ze stran neupřesňuje. Současně ale viceprezident Creanda Cameron Sellers zpravodajství TechCrunche popsal, že šlo o „největší investici, co naráz do nějaké společnosti poslal“. Lupa při loňské úspěšné investici přinesla rozhovor se Schmidem, při kterém vysvětloval své plány, motivaci vystavět AI firmu z Prahy, i o fungování algoritmu v obchodování.