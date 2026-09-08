Tržby technologické rakety FTMO se dostaly na 8,8 miliardy, v zisku ale ztratila

Tržby technologicko-tradingové firmy FTMO loni vyskočily o necelou třetinu na 8,8 miliardy Kč. Společnost, která několik let po sobě získala označení nejrychleji rostoucí technologická firmy střední Evropy, však zároveň zaznamenala pokles čistého zisku, a to z 1,89 miliardy na 782 milionů korun, tedy téměř o 59 procent. Do čísel se propsala akvizice globálního brokera Oanda.
Forbes nyní poukazuje na to, že ač byla výše transakce dosud neveřejná, podle výroční zprávy za globální společnost český projekt zaplatil 422 milionů dolarů. To je v přepočtu kolem 8,8 miliardy Kč – tedy částka odpovídající celoročním tržbám FTMO. Akvizice, respektive její financování, které vyžadovalo úvěr v hodnotě víc než pěti miliard, se podepsalo právě poklesu zisku. Samotný obchod ale nebyl jediným ani hlavním důvodem, FTMO celkově také výrazně zvýšilo provozní náklady a vytvořilo téměř půlmiliardovou rezervu pro vyplácení obchodníků.
„Rok 2025 byl zároveň pro moderní prop trading zřejmě tou nejtěžší zkouškou za poslední roky. Chaotická a nepředvídatelná politická situace, podpořená celními šoky ze strany USA a celosvětovou poptávkou po bezpečných aktivech, tlačila na marže v celém odvětví,“ uvádí firma ve výroční zprávě. Růst tržeb podle dokumentu táhl především vyšší počet zákazníků, FTMO loni evidovalo 1,27 milionu zaplacených objednávek, téměř o polovinu více než v roce 2024. Naprostá většina obratu přitom pochází od vracejících se zákazníků.
FTMO vyvíjí platformu pro takzvaný prop-trading, díky čemuž si lidé mohou vydělat obchodováním, aniž by riskovali vlastní kapitál. Musejí ale projít sítem FTMO. Za projektem stojí Otakar Šuffner a Marek Vašíček, firma vyrostla bez tradičního investování ze strany rizikového kapitálu.