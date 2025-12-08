Česká senzace FTMO vytáhla tržby na skoro sedm miliard. Dalších více než pět miliard si půjčila

Česká technologicko-tradingová firma FTMO pokračuje v silném růstu. Tržby firmy OMHC (dříve FTMO Holdings) v posledním finančním roce podle čerstvé účetní závěrky vyrostly z 4,46 na 6,84 miliardy korun. Konsolidovaný zisk po zdanění se dostal na 1,3 miliardy korun, meziročně o 300 milionů více. Firma vyrostla bez tradičního investování rizikovým kapitálem.
Společnost na dani z příjmu odvedla kolem 450 milionů korun a řadí se tak mezi několik desítek největších plátců u nás. Podobně loni například zaplatili v Česku zakotvení JetBrains.
OMHC nedávno oznámila akvizici globální tradingové společnosti Oanda. Jde o obchod za stovky milionů dolarů. Firma si na to podle účetní závěrky zajistila termínovaný úvěr do výše 250 milionů dolarů (zhruba 5,2 miliardy korun) s klubem bank vedeným českou pobočkou UniCredit Bank. Jde už o několikátou akvizici.
FTMO vyvíjí platformu pro takzvaný prop-trading, díky čemuž si lidé mohou vydělat obchodováním na demo účtu bez riskování vlastního kapitálu – pokud projdou poměrně náročným filtrem FTMO. FTMO jako jedna z mála českých firem založila zcela nové odvětví trhu. “Dnes máme 200 konkurentů a vznikly firmy, které našim konkurentům dodávají technologie. Zdá se, že náš nápad zaměstnává docela dost lidí,” uvedl Otakar Šuffner, který firmu ovládá společně s Markem Vašíčkem.