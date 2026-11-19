Regionální televize TVS a TV Morava se spojí do jedné stanice pod značkou Televize Morava. Společné vysílání začne 8. ledna 2027, upřesňuje web připravovaného projektu. Nová stanice má přinášet zpravodajství a další pořady z Olomoucka, Jesenicka, Šumperska, Zlínska, Slovácka a jižní Moravy.
Stávající diváci podle provozovatele nebudou muset přelaďovat, na dosavadních pozicích se jim zobrazí nové logo. Televize počítá s pozemním digitálním vysíláním i distribucí prostřednictvím služeb Magenta TV, Oneplay a SledováníTV. Obsah nabídne také na internetu a sociálních sítích.
Spojení zahrne redakční týmy, technické zázemí, distribuci i obchodní aktivity. Vlastníkem a investorem projektu je společnost RK Investiční z rodinného holdingu Real Kredit rodiny Štěrbových. „Nejde nám o pouhou změnu názvu, ale o dlouhodobý projekt, který má propojit obsah, distribuci, technologie i obchod,“ uvedl v tiskové zprávě předseda představenstva Real Kredit Antonín Štěrba.
Obě televize podle tiskové zprávy společně oslovují přibližně 340 tisíc diváků týdně. Provozovatel se odvolává na měření agentury Median, období ani metodiku však ve zprávě neuvádí. Na současné produkci přibližně 50 reportáží týdně pracuje 12 redaktorů. Ročně stanice vyrobí také asi 150 diskusních pořadů, vedle nich vznikají dokumenty a zájmové magazíny.
TVS působí v regionálním vysílání od roku 1999 a zaměřuje se na Zlínský kraj a jižní Moravu. Olomoucká TV Morava navazuje na někdejší R1 Morava, která vstupovala do vysílání Primy love. Samostatné vysílání v tehdejším pozemním multiplexu 4 zahájila v srpnu 2014.