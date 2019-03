 »  Twitter chce dát uživatelům nástroj pro moderování odpovědí na jejich tweety

David Slížek

Twitter testuje novou funkci, která by uživatelům umožnila skrýt vybrané odpovědi na jejich tweety. Chystanou novinku objevila ve zdrojovém kódu Twitteru vývojářka Jane Manchun Wong a firma ji později oficiálně potvrdila s tím, že novou funkci teprve bude testovat. O zvažované změně informoval server TechCrunch.

Uživatel, který odstartuje nějakou konverzaci, by podle Twitteru mohl dostat možnost skrýt vybrané odpovědi dalších uživatelů na svůj tweet. V nabídce by se mu vedle možnosti nahlásit, zablokovat nebo tzv. ztlumit uživatele měla objevit nová volba, která by dotyčnou reakci z konverzace pro všechny uživatele skryla.

Pokud by followeři měli zájem skryté odpovědi vidět, měli by mít možnost je pro sebe znovu odkrýt, ujišťuje Twitter. Má k tomu sloužit další nová volba v nabídce. Kritici záměru přesto upozorňují, že by moderování mohlo přispět například k tomu, že politici budou skrývat nepohodlné kritické odpovědi na své tweety a že možnost skryté tweety znovu odkrýt je nedostatečná – řada uživatelů o této volbě v nabídce ani nemusí vědět.

Podle Twitteru má zvažovaná novinka dát uživatelům, kteří odstartují konverzaci k nějakému tématu, lepší nástroj k tomu, aby tuto konverzaci udržoval zajímavou a tzv. zdravou – tedy bez příspěvků trollů či jiných „narušitelů“. Podle firmy už dnes uživatelé k tomuto účelu používají nástroje pro zablokování nebo ztlumení účtu, tyto volby ale často nejsou k moderování diskuse vhodné.

Nová funkce ještě není definitivně hotová a není zcela jisté, zda na Twitter nakonec opravdu dorazí. Firma ji chce začít veřejně testovat někdy v následujících měsících.