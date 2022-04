Twitter chystá možnost upravovat už odeslané tweety

Dlouho žádaná funkce pro úpravu už poslaného tweetu (tzv. edit button) by se po letech čekání mohla stát skutečností. Twitter oznámil, že na ní pracuje od loňského roku. Měla by uživatelům dát možnost opravit například překlepy nebo jiné chyby.

„V následujících měsících spustíme v rámci Twitter Blue Labs testování, abychom se dozvěděli, co funguje, co ne a co je možné,“ uvedla firma na svém twitterovém účtu.

now that everyone is asking…



yes, we’ve been working on an edit feature since last year!



no, we didn’t get the idea from a poll 😉



we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.