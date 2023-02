Twitter zpoplatní přístup přes API, znamená to konec řady oblíbených účtů

Některé populární twitterové účty zřejmě za několik dní zmizí z této sociální sítě. Souvisí to s oznámeným ukončením bezplatného přístupu k Twitter API, který současný majitel Twitteru Elon Musk ohlásil na 9. února.

Starting February 9, we will no longer support free access to the Twitter API, both v2 and v1.1. A paid basic tier will be available instead 🧵

Jde o pokračování Muskovy snahy získat pro Twitter další finanční zdroje. Zamýšlený soubor změn tak bude pravděpodobně znamenat konec některých oblíbených účtů, nástrojů a funkcí, na které jsou uživatelé sítě celosvětově zvyklí.

Rozhraní API poskytuje přístup k datům Twitteru, umožňuje například vytvářet aplikace třetích stran, automatizované boty nebo nástroje pro udržování kontaktů firem se zákazníky. Deník The Guardian zmapoval, které globální populární účty jsou v ohrožení:

Účet @PossumEveryHour je jedním z těch vytvořených pro zábavu, co v pravidelných intervalech tweetují fotografie nebo umělecká díla. Jeho autor na oznámené změny v API už zareagoval tím, že se přesouvá na konkurenční síť Mastodon:

Hi All, I regret to announce you all that this bot will stop working on 9th of February (Next week) due to new Twitter's API policy. I have no intention on paying Twitter for basic API usage.



You can continue to follow the bot on Mastodon:https://t.co/tGsVdbTKyu



It's been fun https://t.co/bNwJ4eqLjG