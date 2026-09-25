Umělou inteligenci má jako rádce polovina nakupujících, spočítala Asociace pro elektronickou komerci

Celkem 50 % Čechů, kteří nakupují on-line, využilo už nějakým způsobem pro výběr zboží nebo e-shopu umělou inteligenci. Nejčastěji ve formě rádce. Ukazují to data letošního výzkumu E-commerce Study Asociace pro elektronickou komerci (APEK).
„Potvrzuje se, že AI se rychle stává běžnou součástí nákupního procesu, ale zatím vidíme, že jde o využívání spíše základních funkcí jako srovnání produktů, shrnutí recenzí nebo hledání alternativ,“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. Vysvětluje, že AI agenty lidé ve velkém nevyužívají, spíš porovnávají více produktů nebo vybírají konkrétní parametry zboží.
Data ukázala také stoupající vliv influencerů, podle jejich rad nakoupilo 52 % jejich sledujících, což představuje meziroční růst o 14 procentních bodů. A pokud jim k tomu nabídli slevový kód, pětinu lidí přesvědčili k tomu, aby si pořídili něco, co původně vůbec neplánovali. Trend nejvíc fungoval u věkové skupiny 25–34 let, kde tím podnítili k neplánovanému nákupu 4 z 10 respondentů.
Změnou podle APEKu prošla kritéria, podle nichž si lidé vybírají e-shop. Podle průzkumu hledají spíš informace, jistotu, že je zboží reálně na skladě, a možnost vyzvednout ho v boxu. „Teprve až po splnění těchto podmínek řeší konkrétní cenu,” říká Vetyška.
Letošní E-commerce Study je 15. ročník výzkumu. Ten byl realizován prostřednictvím internetového sběru na vzorku 1504 respondentů.