 »  USB Promoter Group oznámila přípravu USB4

Karel Wolf

Zatímco USB 3.2 Gen 2×2, jak USB-IF pojmenovala poslední verzi USB, ještě ani není na trhu, už se chystá jeho nástupce – USB4 (označení bez mezery není chyba).

USB Promoter Group to nečekaně včera oznámila prostřednictvím zevrubného specifikačního dokumentu. USB4 opět zdvojnásobí přenosovou rychlost a to na 40 Gbps, využívat k tomu bude stejné linky jako 20 Gbps USB 3.2 Gen 2×2, které by mělo být na trh uvedené v druhé polovině letošního roku, dojde ale ke změně protokolu.

Dvojnásobně vyšší rychlosti by mělo být dosaženo kompletní změnou protokolu, který by měl v případě USB4 vycházet z poslední verze technologie Thunderbolt od Intelu. Výhoda Thunderboltu spočívá kromě využití USB-C kabelu v tom, že poskytuje možnost přenášet i data konkurenčních protokolů. Intel navíc nejen uvolnil specifikaci Thunderboltu pro využití USB Promoter Group, ale také ve stejném oznámení umožnil jeho integraci jinými výrobci čipů bez nutnosti platit za to licenční poplatky. Jak moc bude USB4 totožné s Thunderboltem a v čem se bude naopak kromě kompatibility s předchozími generacemi USB lišit, zatím není jasné. Detailní specifikace USB4 by měla následovat přibližně v polovině letošního roku.