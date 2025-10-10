Lupa.cz  »  Už přes milion domén s koncovkou .CZ je zabezpečených pomocí DNSSEC

Už přes milion domén s koncovkou .CZ je zabezpečených pomocí DNSSEC

Jan Sedlák
Dnes
CZ.NIC

Už více než milion internetových domén s koncovkou .CZ je zabezpečených pomocí technologie DNSSEC. Podle Ondřeje Filipa, ředitele CZ.NICu jakožto správce národní domény, je to důležitý milník.

CZ.NIC na svém webu nabízí statistiky DNSSEC. Největší podíl registrovaných domén podepsaných přes DNSSEC má Thinline (94 procent) následovaný registrátory Seonet (91), Active 24 (86), Wedos (81), Zoner (80), Web4U (77) a Media4web (77 procent). Mezi ty horší patří Gransy (34 procent) nebo Key-Systems (sedm procent). Velké značky jako Webglobe či Internet CZ mají 65, respektive 61 procent.

V kategorii menších registrátorů vede Seznam, který má takto chráněny všechny své domény. Samotný CZ.NIC je na 98 procentech.

CZ.NIC aktuálně eviduje přes 1,5 milionu registrovaných domén .CZ. Podíl těcht s DNSSEC je tedy přes 66 procent. Velká část z nich používá algoritmy ECDSA.

CZ.NICu se daří spolupracovat s registrátory, kteří loni v rámci aktualizovaných podmínek certifikačního programu zabezpečují dříve nepodepsané domény.

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

