Ředitelka komunikace, charity a mediálního partnerství České televize Jana Mrákotová ke konci letošního roku opustí svou funkci.
Od ledna 2027 bude působit jako ředitelka komunikace a tisková mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Bulovka. Česká televize o tom informovala v tiskové zprávě.
„Nejedná se o žádné náhlé a impulsivní rozhodnutí. Naopak. Rozhodovala jsem se velmi pečlivě. Mé další profesní kroky povedou do zdravotnictví, tedy do oblasti, ve které jsem v minulosti působila,“ uvedla Mrákotová.
Do České televize nastoupila v roce 2023. Kdo ji ve vedení útvaru komunikace, charity a mediálního partnerství nahradí, veřejnoprávní televize oznámí později.