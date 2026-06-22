V ČR klesl počet poskytovatelů internetu. Někteří dostali pokuty, třeba za snižování rychlosti u VPN

V České republice bylo v loňském roce aktivních 1 530 poskytovatelů internetu, což je meziroční pokles o 2,4 procenta. To je způsobeno i postupnou konsolidací trhu ze strany větších hráčů. Drtivá většina poskytovatelů je z takzvané pevné kategorie, mobilní služby nabízí pouze 72 procent dodavatelů (pokles o 24,2 procenta). Ukazuje to zpráva Českého telekomunikačního úřadu o přístupu k otevřenému internetu.
“Vývoj na trhu elektronických komunikací ve sledovaném období nadále směřoval k další konsolidaci trhu, která se projevovala zejména prostřednictvím vlastnických změn uskutečňovaných formou akvizic, fúzí a vnitroskupinových restrukturalizací. Tyto procesy byly především spojeny s oddělováním síťové infrastruktury od poskytování maloobchodních služeb a s jejich následnou integrací do specializovaných subjektů. Konsolidace se dotkla jak významných účastníků trhu, tak regionálních poskytovatelů, což vedlo k dalšímu snižování počtu samostatně působících poskytovatelů na trhu,” konstatoval regulátor.
ČTÚ rovněž pomocí nástroje NetTest měřil průměrnou rychlost připojení k internetu, která v případě downloadu vyrostla o šest Mb/s na 105,33 Mb/s.
Nejčastější rychlostí poskytovanou zdejšími poskytovateli na stále kategorie 10 až 30 Mb/s, kde podíl činí 33,4 procenta. Kategorie dvě až 10 Mb/s a 30 až 100 Mb/s mají po 25 procentech. Sekce 100 až 300 Mb/s a 300 až 1 000 Mb/s berou zbytek.
Regulátor rovněž letos v únoru zahájil novou kontrolu zaměřenou na dodržování podmínek ze strany poskytovatelů internetu. Týkalo se to hlavně 140 providerů, kteří začali podnikat od ledna 2021 do prosince 2025 a kteří ještě nebyli kontrolováni.
“V rámci kontroly zacílené na rozdílné nakládání s datovým provozem bylo zjištěno, že docházelo k poskytování rozdílné kvality služby přístupu k internetu v závislosti na tom, zda je připojení realizováno prostřednictvím technologie VPN, či nikoliv. Konkrétně bylo zjištěno, že při využívání VPN docházelo k odlišným rychlostem ve směru download i upload. Na základě tohoto zjištění bylo Úřadem zahájeno správní řízení, které bylo v průběhu sledovaného období ukončeno uložením pokuty,” uvedl k tomu úřad.
“V případě druhé kontroly týkající se nepřiměřeného řízení provozu u služby přístupu k internetu v pevném místě vykazovala služba opakovaně rozdíl v přenosové rychlosti podle počtu paralelních TCP/UDP spojení použitých při přenosu dat. Tato kontrola nebyla ve sledovaném období ještě ukončena.”