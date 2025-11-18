Lupa.cz  »  V Jihomoravském kraji počet specialistů na vesmírné technologie narostl za tři roky o čtvrtinu

V Jihomoravském kraji počet specialistů na vesmírné technologie narostl za tři roky o čtvrtinu

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Výroba cubesatů Autor: TRL Space
Výroba cubesatů

Počet odborníků na satelitní a kosmické technologie, které zaměstnávají firmy v Jihomoravském kraji, za poslední tři roky vzrostl o 25 %. V region se věnuje těmto technologiím více než 30 firem a v nich na 400 pracovníků.

Čísla uvedl Brno Space Cluster, spolu s inovační agenturou JIC, která provozuje regionální inkubátor ESA BIC a propojuje startupy s investory. V regionu se rozvíjí mimo jiné vývoj satelitů (TRL Space), systémy pro zpracování dat přímo na oběžné dráze (Zaitra) nebo třeba projekt zaměřující se na nové generace elektrických pump pro raketové motory (Inpraise Systems). Firmy působí v oblasti elektroniky a kybernetické bezpečnosti, materiálů a testovacích technologií, vědeckých přístrojů a datové analytiky. Podle zmíněného clusteru je region schopen zajistit všechny klíčové články hodnotového řetězce moderních kosmických misí.

Firmy mají dosah i na mezinárodní projekty. Konsorcium členů Brno Space Cluster, konkrétně TRL Space, AerialComm, G. L. Electronic a SAWtronics, bylo například vybráno Evropskou kosmickou agenturou (ESA), aby vyvinulo a dodalo elektroniku pro nástroj VenSpec-H mise EnVision na Venuši. Kontrakt má hodnotu 2,6 milionu eur. Instrument bude analyzovat atmosféru planety, aby pomohl zjistit, jak se Venuše vyvíjela.

Čeští středoškoláci očekávají vypuštění své družice na oběžnou dráhu. Má tam pomoct pálit laserem po jiných Přečtěte si také:

Čeští středoškoláci očekávají vypuštění své družice na oběžnou dráhu. Má tam pomoct pálit laserem po jiných

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi?

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Lide.cz jsou zpět

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).