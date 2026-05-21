V Praze nastal boj o zákazníky sdílených elektrokol, použití zlevňuje Lime

Iva Brejlová
Dnes
Lime elektrokolo Autor: Lime

Provozovatelé sdílených prostředků musejí přesedlat z elektrokoloběžek na jiný prostředek a zvolili kola s elektrickým pohonem. Poté, co Rekola nedávno oznámila start sezóny a změnu cen jízd, přidává se i Lime. Firmy reagují na novou smlouvu mezi Prahou a provozovateli sdílených prostředků, která fakticky provoz sdílených koloběžek od letoška znemožňuje.

Ke konci loňska Lime oznámil, že do města nasazuje tisícovku sdílených elektrických kol právě jako náhradu za elektrokoloběžky. Data Lime z Prahy ukazují, že jízdy na kole jsou v průměru o 20 % delší než jízdy na koloběžkách. Firma doslova říká, že přesun od koloběžek ke kolům pro ni znamená kompletní změnu filozofie a prioritou se stává důraz na každodenní použití. Lime hodlá rozšířit stávající parkovací infrastrukturu a smysluplně využívat data z jízd, najít nejvytíženější trasy a nejvhodnější plochy pro parkování, stejně jako problematická místa ve městě.

Předplatné LimePrime bude v Česku dostupné za 49 Kč měsíčně, uživatelé s ním zaplatí za jízdy do 20 minut 30 Kč, v případě krátkých přesunů do 5 minut pak 15 Kč. Změny se dotknou také LimePassu, který nabízí 15minutovou jízdu za 39 Kč. Uživatel si předplatí 15 minut jízdy, které může využít během jedné delší nebo několika kratších cest.

Elektrokola v hlavním městě provozuje také Bolt, na dva tisíce klasických kol pak má po městě rozmístit Nextbike.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

