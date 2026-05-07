Rekola nasazují do Prahy okolo 300 elektrokol

Iva Brejlová
Dnes
elektrokola Rekola

Rekola vrací do ulic Prahy po zimě elektrokola, nasadit jich mají celkem zhruba 300. Službu sdílených kol s elektrickým pohonem firma odstartovala loni, kdy je zařadila ke stávající flotile klasických kol, do ulic jich zpočátku nasazovala 50. Elektrokola nabízela i o zhruba šest let dříve, kdy se ale nesetkala s úspěchem.

Zájem chce podpořit cenovou politikou, kdy jízda do 15 minut vyjde na 30 Kč, pokud uživatelé používají další kola nebo si platí balíček.

Ke kolům s elektrickým pohonem se obrátila i konkurence. Ke konci loňska Lime oznámil, že do města nasazuje tisícovku sdílených elektrických kol jako náhradu za elektrokoloběžky. Jednalo se o reakci na novou smlouvu mezi Prahou a provozovateli sdílených prostředků, která od letoška fakticky znemožňuje fungování sdílených koloběžek. 

„Testujeme, zda si je místní oblíbí tak jako koloběžky. Pokud se podaří s městem dohodnout na fungujících a efektivních pravidlech, do budoucna bychom chtěli Pražanům nabídnout přibližně stejný počet kol jako nyní koloběžek,“ uvedl generální ředitel Lime pro Česko a Maďarsko Václav Petr. Elektrokola v hlavním městě provozuje také Bolt, klasická kola pak aktuálně po městě rozšiřuje Nextbike, který jich má rozmístit na dva tisíce.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

