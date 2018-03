 »  V Praze otevře vývoj jihokorejský Netmarble, dělá Lineage nebo hry pro Marvel a Disney

Jan Sedlák

Tuzemský rostoucí průmysl spojený s vývojem videoher během následujících zhruba dvou měsíců rozšíří další zahraniční společnost. Podle informací Lupy v Praze otevře vývojovou pobočku jihokorejská společnost Netmarble Games, která se v první fázi chystá najmout kolem 50 zaměstnanců. Počítá i s možným rozšiřováním.

Netmarble patří v současné době mezi největší vydavatele mobilních her na světě. Ve svých studiích, kterých má v portfoliu dvanáct, vyvíjí a vydává i licencované tituly ze světa Marvelu nebo Star Wars.

Velkým projektem je pak mobilní MMORPG hra Lineage 2 Revolution, kterou hraje přes pět milionů hráčů. Titul vychází z „velké“ desktopové verze, která je vysoce oblíbená v Asii, ale i na západních trzích. Netmarble mobilní Lineage vytvořila na základě licence od NCSoftu, další významné jihokorejské herní společnosti.

Netmarble se rovněž soustředí na vydávání her pro aplikaci KakaoTalk. Jde o obdobu Facebook Messengeru a zejména čínského WeChatu, kde lze vedle komunikace hrát i hry, platit, objednávat taxi, streamovat hudbu a podobně. Jde především o jihokorejskou záležitost ohodnocenou na sedm miliard dolarů.

Netmarble má v současné době 3500 zaměstnanců. Centrála je umístěna v Soulu, pobočky má firma prozatím v sedmi dalších zemích. Tržby se v loňském roce dostaly přes miliardu dolarů. Netmarble v loňském roce vstoupila na jihokorejskou burzu. IPO bylo v zemi druhé největší.

Jihokorejci do Česka přichází krátce poté, co zde vývoj rozjela také původem běloruská společnost Wargaming stojící zejména za hitem World of Tanks. Firma zde chce prozatím zaměstnat 300 lidí.

Vývojových center zahraničních herních společností na rozdíl od IT podniků v Česku zase tolik není. Je zde 2K Czech, jde ale o koupené a původem české studio Illusion Softworks. Fungoval zde i mobilní vývoj EA, který ovšem před pár lety skončil.