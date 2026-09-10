V síti Českého rozhlasu dnes proběhne test varovného hlášení

Český rozhlas a České Radiokomunikace ve čtvrtek 10. září po 13. hodině veřejně otestují v celoplošné síti Českého rozhlasu systém Automatic Safety Alert (ASA). Technologie umožňuje prostřednictvím digitálního rozhlasového vysílání DAB+ upozornit posluchače na mimořádnou událost. Kompatibilní přijímače dokáže aktivovat i z pohotovostního režimu.
Test verze ASA 1.0 bude spuštěn přímo z newsroomu Radiožurnálu. Specializovaný software vyvinutý Českým rozhlasem umožňuje vyslat varování, které může přerušit běžný program, zobrazit textovou informaci na displeji přijímače a přehrát zvukové hlášení.
Systém je v Českém rozhlase softwarově propojen také s funkcí RDS Alarm pro analogové rozhlasové vysílání v pásmu FM. Zatímco ASA má postupně umožnit geograficky cílená upozornění prostřednictvím DAB+, RDS Alarm má sloužit k plošnému varování posluchačů analogového rozhlasu.
Pro využití všech funkcí ASA je nutný kompatibilní přijímač. První generace certifikovaných rádií se dostala do maloobchodního prodeje na konci roku 2025. Podle údajů zveřejněných v Německu bylo letos v srpnu certifikováno už více než 35 modelů. V září 2025 se tam ASA při celostátním dni varování poprvé testoval s běžně dostupnými certifikovanými přijímači.
Další připravované verze systému mají umožnit vysílání výstrah pouze pro konkrétní území. Podle Českého rozhlasu může lokalizace dosahovat přesnosti až jednoho kilometru čtverečního. Verze ASA 2.0 a 3.0 mají také umožnit nouzová hlášení v určených oblastech nezávisle na běžném programu stanice.
Do dalšího rozvoje se mají zapojit složky integrovaného záchranného systému, například Hasičský záchranný sbor. Podle Českého rozhlasu bude další postup záviset na připravované legislativě, která má mimo jiné určit, kdo bude oprávněn varování prostřednictvím systému vyhlašovat.
O záměru jsme informovali už v lednu, konkrétní spolupráci Českého rozhlasu a Českých Radiokomunikací jsme přiblížili v květnovém článku. Projekt má trvat dvanáct měsíců a zahrnuje mimo jiné testování distribuce a prioritizace varovných zpráv a kompatibility přijímačů. Dnešní veřejný celoplošný test je další etapou tohoto experimentu.