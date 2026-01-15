Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače. Poslech přes DAB+ ale stagnuje

Ve středu 21. ledna 2026 v 10 hodin dopoledne začne ústecký vysílač Buková hora šířit signál tří digitálních rozhlasových stanic. V regionální síti Českých Radiokomunikací se konkrétně objeví Dance Radio, dětský program Pigy a Rádio Dechovka. Zájemci je naladí na kanálu 7B. Výkon DAB+ vysílače Buková hora bude 10 kW, měl by tedy pokrýt podstatnou část Ústeckého kraje.
Ve stejný den se podstatně zvýší pokrytí regionální DAB+ sítě z vysílače Praha-město na kanálu 6B. Výkon stoupne z dosavadních 0,8 kW na 10 kW, tedy stejně jako v Ústí nad Labem. Programová nabídka sítě je shodná. Další regionální vysílač mají České Radiokomunikace v Plzni, u něj se zatím nic nemění.
„Plánujeme do konce února 2028 postavit celou řadu dalších vysílačů, abychom splnili rozvojová kritéria a udělali z regionální sítě prvek, který bude mít hodnotu pro naše rozhlasové zákazníky,“ přislíbil na středeční tiskové konferenci Marcel Procházka z Českých Radiokomunikací. „Postavíme velmi hezkou regionální síť, která bude pokrývat téměř kompletně celé severní Čechy, střední Čechy a západní Čechy, včetně Prahy. To je cílový stav,“ dodal manažer zodpovědný za právní agendu a vztahy s regulátory.
České Radiokomunikace navíc úzce spolupracují s držitelem dalších přídělů pro regionální DAB+ sítě, společností Play.cz. Ta si České Radiokomunikace vybrala jako partnera pro technickou výstavbu sítě. V síti Play.cz aktuálně vysílá šest programů: Radio Relax, Expres FM, Classic Praha, Slow Down Radio, Hey Radio a Color Music Radio. S dalšími zájemci operátor jedná.
„My jsme usilovali o celoplošnou frekvenci a tu se nám nepodařilo vysoutěžit. Vysoutěžili jsme mnoho regionálních frekvencí. Jediná oblast, kterou nemáme a kterou nebudeme mít v tuhle chvíli pokrytou, je Vysočina. Ale připravujeme tam nějaké dohody ohledně frekvencí, takže se dá říct, že by Play.cz doručila celoplošnou síť,“ ohlásil majitel Play.cz Pavel Sodomka.
K šíření signálu nyní slouží šest vysílačů. Také v síti Play.cz se chystá zprovoznění dalšího vysílače, rovněž ve středu 21. ledna. Tímto v pořadí sedmým stanovištěm bude Ještěd. Síť z něj bude vysílat na kanálu 10C s vyzářeným výkonem 10 kW. Pokryje nejen Liberecko, ale i část středních a východních Čech, dosáhne až na sever Prahy.
Play.cz tímto krokem naplní rozvojová kritéria stanovená Českým telekomunikačním úřadem při aukci kmitočtů. Cílového pokrytí má síť dosáhnout v únoru 2028. „Z pokrytí jsme velmi nadšení, testujeme si ho i v hůře dostupných lokalitách,“ pochválil Pavel Sodomka spolupráci s Českými Radiokomunikacemi.
Od prosince 2025 navíc České Radiokomunikace poskytují cloudovou infrastrukturu pro rozhlasový streaming. „Play.cz má svoji aplikaci pro streamování rozhlasu, dělá to jak pro komerční rádia, tak pro Český rozhlas. Celé své řešení minulý měsíc přesunul do našeho cloudu. Takže dnes kromě řešení pro Primu, Novu a další televize máme řešení i pro Play.cz. Z naší infrastruktury streamujeme více jak 80 stanic,“ řekl Marcel Procházka.
DAB+ jako povinnost?
Nabídka digitálně vysílajících rádií se sice rozšiřuje a stoupá také pokrytí jednotlivých sítí, přesto to zatím nemá zásadní dopad na prodeje DAB+ přijímačů ani poslechovost. Zařízení s DAB+ tunerem dlouhodobě tvoří jen menšinu nově prodaných radiopřijímačů v české maloobchodní síti. Na podzim loňského roku to bylo kolem 23 %. V Německu je to obráceně, 65 % nově prodaných přijímačů má tuner pro DAB+. V Rakousku je to zhruba 50 %.
Stagnuje také podíl posluchačů, kteří DAB+ aktivně využívají k poslouchání svých oblíbených stanic. Je jich 19 %, což je srovnatelné s poslechem přes mobil. Na počítači rádia poslouchá 17 % lidí a zhruba 10 % Čechů si rádia pouští v digitálních televizních sítích. Stejná čísla zaznívala i v předchozích letech.
„To číslo prodejů rozhlasových přijímačů je relativně nízké a je to velká škoda, protože si posluchači vlastně kupují FM rádia, která jim znemožňují příjem desítek rozhlasových stanic,“ domnívá se Marcel Procházka. „Když si porovnáme cenu FM přijímače a přijímače s podporou DAB+, tak jsou to téměř zanedbatelné rozdíly,“ uvedl.
Rozvoj DAB+ by se podle něj měl ubírat čtyřmi směry. První oblastí ke zlepšení je, aby co nejvíc rozhlasových přijímačů v prodejnách mělo DAB+. „Spolupracujeme a nadále budeme spolupracovat s velkoobchodem i maloobchodními prodejci, aby co nejvíc rozhlasových přijímačů mělo podporu DAB+. Budeme na tom spolupracovat s vysílateli, s našimi zákazníky, kteří mají přirozený zájem, aby těch posluchačů bylo co nejvíc. Certifikujeme rozhlasové přijímače pomocí známky DAB+ ověřeno. Chceme tento projekt znovu rozjet,“ přislíbil Marcel Procházka.
Nejlepším způsobem, jak zvýšit penetraci digitálních přijímačů na trhu, je však podle něj úprava legislativy. V nově prodávaných automobilech je podpora DAB+ už několik let povinností v celé Evropské unii, u běžných přijímačů to ale neplatí. Zákonné požadavky by podle Marcela Procházky měly být stejné jako u aut.
„Začali jsme o tom komunikovat s předchozím vedením Ministerstva průmyslu a obchodu. Celý tým se tam teď mění, tak to budeme muset začít dělat celé znova. Budeme se snažit do toho zapojit také Ministerstvo kultury. Třeba v Itálii taková regulace už existuje. Je to vyloženě ochrana spotřebitele. Lidé nevědí, že by měli to DAB+ rádio vyžadovat,“ popsal manažer Českých Radiokomunikací.
Druhou rozvojovou sférou by měl být přenos dopravních informací a přenos krizových notifikací na rozhlasové přijímače. České Radiokomunikace chtějí s provozovateli vysílání otestovat přenos nouzových sdělení. „Je to technologie, která umožňuje zapnout vypnuté rádio v domácnosti. Když bude nějaká krizová událost typu povodní, tak operátor bude schopný vyslat pomocí DAB+ sítě informaci, která zapne rozhlasové přijímače klidně v noci. A pokud bude člověk poslouchat rozhlasový přijímač na jiné stanici, jsme schopni vynutit, že se přijímač přeladí na stanici s nouzovým vysíláním,“ předestřel Marcel Procházka.
Třetí podstatnou podmínkou pro rozvoj DAB+ je atraktivní obsah. Řada digitálně šířených stanic jsou pouze klony FM programů, zároveň však přibývá mnoho nových projektů. To je podle operátora správná cesta a pozitivní motivace pro posluchače. U celoplošných stanic nově testuje regionální odpojování, což je pro komerční vysílatele důležité při prodeji reklamy. „V následujících dnech budeme dělat ještě nějaké úpravy, aby si s tím poradila všechna autorádia. Přestože vysíláme podle normy, tak rádia žijí svým vlastním životem a vyhodnocují tu signalizaci trošku jinak, než je ve standardu,“ poznamenal Marcel Procházka.
Poslední rozvojovou oblastí je pokrytí signálem. „Chceme pokrýt tunely minimálně v Praze. Když dnes vjedete do tunelu, funguje tam několik stanic na FM, ale chybí tam DAB+, což je podle našeho názoru velká škoda. Je to jeden z projektů, na kterých teď budeme spolupracovat se zákazníky,“ naznačil manažer Českých Radiokomunikací. DAB+ by se měl potenciálně objevit i v nejdelších tunelech v republice. V plánu je také zvýšení pokrytí kvalitním signálem uvnitř budov. „DAB+ ještě pořád v porovnání s FM nedosahuje tak dobrého indoor pokrytí,“ připustil Marcel Procházka.
