Vaše lajky jsou nyní soukromé. Sociální síť X začala skrývat, kdo lajkoval příspěvky

Autor: Depositphotos

Sociální síť X začala před uživateli skrývat identitu profilů, které lajkovaly příspěvky jiných účtů. Novinku oznámila na svém vývojářském účtu. Upozornění na změnu se už začalo zobrazovat také uživatelům.

„Abychom lépe chránili vaše soukromí, nastavujeme lajky jako soukromé pro všechny,“ stojí v oznámení.

„Je důležité umožnit lidem lajkovat příspěvky, aniž by za to byli napadáni,“ zdůvodnil novinku majitel X (bývalého Twitteru) Elon Musk. „Veřejné lajky podporují nesprávné chování. Řadu lidí odrazují od toho, aby dávali lajky obsahu, který by mohl být ‚ostrý‘, ať už kvůli obavám z odplaty ze strany trollů nebo kvůli ochraně svého image,“ vysvětloval opatření také šéfvývojář X Haofei Wang.

Novinka se týká jen toho, že uživatel neuvidí, kdo konkrétně lajkoval post jiného účtu. U svých příspěvků identitu lajkujících i nadále vidí. Změna se netýká ani zobrazování počtu lajků, číslo se u příspěvků i nadále ukazuje.