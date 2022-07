Video: Konec legendárních stožárů. Vysílač Topolná byl odstřelen

Ve čtvrtek dopoledne byl řízeně odstřelen nepoužívaný vysílač Topolná. Stožáry do konce minulého roku šířily signál Radiožurnálu na dlouhé vlně, pak pro ně nebylo žádné využití. Objevily se snahy prohlásit vysílač za technickou památku, ale ani ty nebyly nakonec úspěšné.

„Obec Topolná chtěla vysílače jako památku zachovat, o stržení nic nevěděla,“ informoval na Twitteru redaktor Českého rozhlasu Tomáš Fránek. „Pro místní a celé Slovácko je to den plný emocí. Vysílače byly 60 let dominantou krajiny,“ napsal redaktor České televize Josef Kvasnička.

„Do poslední chvíle jsme doufali, že bude cesta nějakého zpamátnění, i když jsme věděli, že cesta k tomu je především finančně a technicky složitá. Ale tohle přišlo dost náhle,“ řekl Českému rozhlasu starosta Topolné Ladislav Botek.

Čemu se mi nechtělo až do poslední chvíle věřit se stalo skutečností.



Dnes kolem oběda se pár 270m vysokých věží poblíž vesnice Topolná zřitilo k zemi v kontrolovaném odstřelu.



Byl to AM vysílač ČRo Radiožurnál, kdysi vysílající na 270kHz o výkonu 1.5Megawatu.

R.I.P 1952-2022 pic.twitter.com/uZ8TcTb0NT