 »  Video: Ranní vysílání TV Nova se potýkalo s technickými problémy

Filip Rožánek

Páteční Snídaně s Novou se musela vypořádat s technickými potížemi v režii, kvůli kterým museli moderátoři delší dobu improvizovat.

Problémy nastaly při zpravodajské relaci po půl osmé ráno, kdy se zaseklo odbavování příspěvků a zprávy skončily předčasně. „Omlouváme se za technické problémy a budeme se těšit v dalších zpravodajských relacích,“ informovala diváky moderátorka. Režie vzápětí přepnula alespoň na záběry počasí z webkamer.

„Takhle to vypadá, když se nám tu všechno sekne,“ glosoval situaci v živém vysílání moderátor Pavel Svoboda, jehož kolegyně Kristina Kloubková ještě nestihla doběhnout zpátky do studia. S prodlevou se podařilo spustit předpověď počasí. „Když se má něco pokazit, tak se to pokazí, jak říkají Murphyho zákony,“ žertoval Svoboda. „Někdy bychom ale mohli ukázat, jak to vypadá v režii, v zákulisí,“ navrhla pohotově Kloubková. „Nechtěj vědět, jak to tam vypadá teď,“ reagoval Svoboda.

Odlehčené komentování opakovaných technických problémů pokračovalo až do skončení pořadu.

Ačkoliv se před osmou hodinou ráno zdálo, že už je všechno v pořádku, nakonec se znovu nepodařilo odbavit ani znělku zpravodajství. Zprávy pak chyběly až do skončení Snídaně s Novou. V průběhu poslední hodiny se navíc střídavě objevovala a znovu mizela informační lišta i další grafika. Místy také diváci mohli slyšet tlumené pokyny z režie.

Na ukázku technických potíží se můžete podívat zde, za tip děkujeme uživatelům diskusního fóra Digizone: