 »  APEK: epidemie koronaviru zrychlila růst evropské e-commerce

Karel Wolf

Globální pandemie významně urychlila růst evropské e-commerce, jen v Itálii přibyly internetovým obchodům 2 miliony nakupujících, obrat české e-shopové scény během pandemie vzrostl o 20 %, tvrdí Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Rapidní nárůst tržeb zaznamenalo přibližně 60 % internetových obchodů v zemích jako je Německo, Rakousko či Švýcarsko. Naopak jen 20 – 25 % prodejců zaznamenalo významný pokles a dostává se do existenčních problémů.

V Česku podle aktualizovaných odhadů vzrostl kvůli krizi objem online prodejů přibližně o 20 % a přiblížil se tak hranici 90 miliard korun, tvrdí na základě svých analýz APEK.

„Internetové obchody v průběhu nouzového stavu uspěly a našly nové zákazníky. Zároveň krize přispěla k rychlejšímu vstupu řady dalších obchodníků do online prostředí, které i do budoucna pro ně bude sloužit jako další prodejní kanál. Za výjimečných podmínek by dokonce mohl meziroční růst české e-commerce být až o 10 procentních bodů vyšší, než jsme očekávali v lednu 2020,“ myslí si výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

„Situace v oblasti prodeje zboží na internetu je ve většině států Evropy velmi podobná. Jako celek e-commerce výrazně roste, přibývá obchodníků, kteří přechází s prodejem do on-line prostředí z kamenných obchodů. Především prodej potravin, drogistického zboží, drobné elektroniky či léků zaznamenaly nárůst v desítkách až stovkách procent. Na druhou stranu byla výrazně zasažena oblast prodeje módy, která přitom například v Německu tvoří až třetinu obratů celého tamního e-trhu,“ dodává.