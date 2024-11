Detaily nové Videotéky od T-Mobile: nabídne Vlny, pořady BBC i digitální tvůrce

T-Mobile spustí 4. listopadu v rámci televizní služby novou Videotéku. Je v ceně tarifů Magenta TV Plus. Součástí bude přístup ke službě BBC Player, rozhovory DVTV anebo filmy.





Už 18. listopadu bude například ve Videotéce exkluzivně uveden film Vlny režiséra Jiřího Mádla. Letošní hit už v kinech vidělo více než 700 tisíc diváků.

Operátor označuje svou Videotéku za největší českou službu tohoto druhu, zpřístupní přes 5000 titulů. Žánry sahají od českých a zahraničních filmů a seriálů přes pohádky po dokumenťy, koncerty a fitness cvičení.

Po exkluzivním spuštění lokalizované stanice BBC Earth a prvenství v představení obsahu BBC First teď T-Mobile jako jediný nabídne archiv pořadů BBC pod značkou BBC Player. Diváci se mohou těšit na více než tisíc titulů, mezi nimi například seriály jako Luther, Kancl, Top Gear nebo dokumentární Putin vs the West.

BBC Player bude kompletně lokalizován do češtiny, a to v kombinaci voice-overu, titulků a dabingu (dětský obsah bude dabován). Službu budou mít k dispozici také slovenští zákazníci Magio TV.

Na dlouhodobou exkluzivní spolupráci navazuje T-Mobile i s DVTV. Stanici DVTV Extra doplní obsah ve Videotéce. Kromě rozhovorů Daniely Drtinové a Martina Veselovského to budou například pořady U kulatého stolu, Standa Show, Kubrt Auto, Pan Plešatý, Zmlsané dějiny nebo Opravdové zločiny.

„Nové rozhovory DVTV diváci najdou v naší Videotéce do 14 dnů od premiéry, celkem je zde teď připraveno více než 600 pořadů,“ doplňuje Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje ve společnosti T-Mobile.

Výběr obsahu z nové Videotéky bude dostupný jako kanál Magenta Kino na pozici číslo 20. Nabídne filmy jako Jan Žižka, Betlémské světlo, Kolja a mnoho dalšího.

Službu Magenta TV využívá aktuálně 280 tisíc zákazníků, a to jak v rámci digitálního vysílání, tak přes satelitní příjem. Domácnosti sledují Magenta TV v průměru šest hodin denně. Zpětné zhlédnutí a nahrávky využívají diváci stabilně, v průměru je takto sledována cca čtvrtina všech pořadů.

Zapínání balíčků Videotéka a Videotéka Premium v ceně tarifu bude probíhat postupně, zákazníci si mohou službu zapnout též sami v aplikaci Můj T-Mobile.