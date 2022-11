Vláda hledá ředitele Digitální a informační agentury, vypsala výběrové řízení

Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Stát už začal hledat šéfku nebo šéfa Digitální a informační agentury (DIA), která má od příštího roku zastřešovat veškeré snahy o digitalizaci českého státu. Návrh na jeho zřízení tento týden schválila Poslanecká sněmovna, teď musí materiál ještě získat souhlas Senátu a prezidenta republiky.





Inzerát na ředitele či ředitelku zveřejnil na sociálních sítích vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš. Uchazeč/ka má podle něj mít praxi na vrcholové manažerské pozici, zkušenost s vedením strategických jednání, schopnost řízení, koordinace, motivace a kontroly výsledků práce, open source / data driven decision making a ochotu podstoupit prověrku na stupeň Tajné.





„V čele DIA by měl stát člověk, šéfka nebo šéf, který má vizi, zkušenosti i odvahu. Dokáže řídit procesy a lidi koncepčně, ale nemá strach vést agilně, když je třeba. A my jsme slíbili, že to bude člověk, který vzejde z otevřeného a pečlivého výběru. Takového člověka hledáme. Za takového člověka se rád kdykoliv porvu,“ komentuje požadavky Bartoš.

Zájemci mají své životopisy a dvoustránkovou vizi pro agenturu zasílat na Úřad vlády do 11. prosince. Vláda chystá zřízení DIA začátkem příštího roku s tím, že fungovat začne od dubna 2023.