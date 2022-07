Vláda nechce zvyšovat televizní poplatky, prohlásil ministr kultury

Autor: Ministerstvo kultury

Za funkčního období současné vlády není možné počítat se zvýšením televizních a rozhlasových poplatků. V pořadu Otázky Václava Moravce to potvrdil ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Koncesionářské poplatky naše vládní koalice zvyšovat nechce. Je zapotřebí to v současné době takto otevřeně říct. Myslím, že jsou k tomu správné důvody,“ řekl.

Podstatnější je pro něj složení kontrolního orgánu České televize. „Důležité je to, že naší vládní koalici se podařilo uvést Radu České televize do normálního režimu. To, co se dělo v minulém volebním období, byl pokus ANO, SPD a KSČM ovládnout Radu České televize. Co se dělo vůči panu generálnímu řediteli, to já zvnějšku hodnotím často jako otevřenou šikanu. Teď je rada doplněná, věřím tomu, že lidmi, kteří jsou kompetentní, věří v sílu veřejné služby a budou vykonávat povinnosti podle zákona,“ poznamenal ministr kultury.

„Debata o tom, jak změnit financování České televize, musí být minimálně souběžná s tím, aby Rada České televize v současné funkční podobě vedla hovor s panem generálním ředitelem na téma, jak má vypadat dlouhodobá vize fungování České televize. Od toho se odvíjí naše kompetence, co dát do příslušné legislativy a jak změnit financování České televize. Jenom podotknu, na tom máme shodu všichni i s panem generálním ředitelem, že by tam měla být možnost kontroly hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem, to máme ve vládním prohlášení,“ zdůraznil Martin Baxa.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák reagoval, že kontrole hospodaření Nejvyšším kontrolním úřadem se nijak nebrání. Zdůraznil však, že pokud nebude financování vyřešené do konce roku 2023, budou ohlášené škrty pouhým začátkem. Navíc o některých investicích se musí rozhodnout ještě letos, ačkoliv se projeví až za několik let. Zopakoval, že situaci českých domácností chápe, na druhou stranu však v průzkumu říkají, že by jim zvýšení poplatku o 15 korun nevadilo.

Jako alternativu ke zvyšování poplatků Dvořák navrhnul přechodné rozšíření reklamního času ve vysílání České televize anebo změnu definice poplatníka, aby zákon platil i pro uživatele konzumující produkci ČT přes internet.

Přečtěte si také: Petr Dvořák: Zvýšení televizních poplatků není jediná cesta. Jsou i další způsoby

„Ve chvíli, kdy se naruší křehká rovnováha na trhu s reklamou, ohrozí to ještě víc českou audiovizi,“ namítl ministr kultury Martin Baxa s poukazem na to, že i soukromé televize odvádějí podíl z vysílání reklamy do státního filmového fondu. Změna definice poplatníka je podle něj k debatě.