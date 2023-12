Vláda přesunula weby pod doménu gov.cz, zapomněla ale na certifikáty

Autor: Ministerstvo vnitra ČR

Úřad vlády a několik dalších státních institucí přesunulo své weby na společnou doménu gov.cz. Migrace se ale neobešla bez problémů. U prezentace informačního systému vlády ODok prohlížeče zobrazují varování před neplatným certifikátem.





Vláda informovala o přesunu pěti domén:





Do konce roku má Úřad vlády v úmyslu převést i e-mailové adresy pod novou doménu. Záměr přesunu schválila vláda letos v dubnu, v létě pak odsouhlasila harmonogram změn.

Důvodem má být snaha o maximální zvýšení kybernetické bezpečnosti e-govermentu, včetně e-mailových schránek úřadů, ale i finanční správy, které centrální správa domény všech institucí přinese.

Výrazně se tím má také omezit riziko podvodů, zvýšit důvěryhodnost webových stránek, a to především u jejich zahraničních návštěvníků. Do konce roku by ještě pod novou doménu měly přejít ministerstva kultury, spravedlnosti, zahraničí, a Národní bezpečnostní úřad, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Správa státních hmotných rezerv.

Všechny ostatní instituce mají být zmigrovány do konce roku 2025.