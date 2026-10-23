Vládní poslanci prosadili, aby sněmovna dnes začala jednat o zrušení TV poplatků

Prvním bodem dnešního jednání Poslanecké sněmovny bude zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Sněmovna změnu v programu schůze schválila na návrh předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy.
Poslanci také schválili, že sněmovna může jednat i v noci a v sobotu.
Novela financování médií veřejné služby je na začátku parlamentního procesu, má proběhnout její úvodní čtení. Po něm by zákon postoupil do výborů. Podle vládního návrhu by Českou televizi a Český rozhlas platil stát pevně určenými částkami z rozpočtové kapitoly ministerstva kultury.
Text zákona předpokládá, že by změna financování měla nastat od ledna 2027. To je ale při legislativních lhůtách už nereálné, vládní politici proto připouštějí, že se účinnost posune.
„To opravdu myslíte vážně? To opravdu chcete dnes vážně prohlasovat? […] Opravdu si myslíte, že je legitimní v pátek ráno přijít s tím, že chcete jednat v sobotu jenom proto, abyste naplnili představu svého šéfa? Jak budete dál drtit tuhle společnost? Mně to přijde, že jsme se fakt úplně pomátli. Pokud náhodou takový bod projde, tak prosím, počítejte s tím, že dneska se neudělá vůbec nic, ale vůbec nic,“ reagoval předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.
„Vládní koalice chce očividně odklonit pozornost od svého neúspěchu v posledních volbách a od katastrofálního návrhu státního rozpočtu, který si nejsou schopni obhájit ve férové debatě. Za oběť si vybrala svobodná média, což je jeden ze základních pilířů demokracie. Koalice si nejspíš myslela, že opozici překvapí nečekaným zařazením bodu, ale my jsme na boj o základní demokratické principy připraveni kdykoli. S Piráty za svobodu médií bojujeme dlouhodobě i mimo Sněmovnu. Jsme v kontaktu s Benátskou komisí Rady Evropy i s dalšími evropskými institucemi, které monitorují úroveň demokracie v členských státech. Jsme připraveni příští dva dny intenzivně bojovat na plénu Sněmovny. Jsme tu v plné síle a média nedáme. Budeme argumentovat samozřejmě také ekonomickou rovinou, protože tímto krokem vláda přidá další miliardy do už tak katastrofálního schodku rozpočtu,“ podotkla poslankyně Andrea Hoffmannová (Piráti).
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