 »  Vodafone v Karlových Varech otestoval mobilní síť 5G, přiblížil se 1 Gb/s

Jan Sedlák

O2 a CETIN mají jako svoje testovací město zvolený Kolín, kde také nedávno předvedli první testy 5G, Vodafone zase novinky tradičně ukazuje v Karlových Varech a s první 5G instalací přišel v rámci filmového festivalu.

Červený operátor konkrétně využil již vydraženou frekvenci 3,7 GHz (O2 testovalo na 3,5 GHz), na které se postupně začíná provozovat fixní bezdrátový internet, s blokem 80 MHz. Vodafone použil jeden 40MHz blok, který vlastní, a další si za peníze vypůjčil od providera PODA.

Základnová stanice, ze které se 5G vysílalo, byla umístěna na budově naproti hotelu Thermal. Z něj se pak připojovala testovací zařízení. Základnová stanice využívala Massive MIMO 64×64 s modulací 256QAM a šlo o non-standalone (NSA) instalaci. BTS není připojená přes optiku a využívá rádiový spoj a má k dispozici kapacitu blížící se 10 Gb/s.

Vodafone pro prezentaci možností této instalace zvolil živý přenos v podobě hologramu. Generální ředitel operátora Petr Dvořák z Varů mluvil s technickým šéfem Milanem Zíkou. Ten byl v Praze snímán kamerovým systémem a následně v Thermalu zobrazován pomocí výkonného laserového kino projektoru.

Snímání probíhalo ve 4K, stejně tak encoding a decoding, a pracovalo se s 30 FPS. Během přenosu tato instalace využila zhruba 200 Mb/s. Odezva samotné sítě byla do 20 milisekund, reálné zpoždění přenosu ale dosáhl asi sekundy, a to kvůli zpracováno multimediálního materiálu. Instalaci a přenos zajišťovala české společnost Screenrental.

Vodafone pak měl k dispozici tři chytré telefony, které se k 5G síti připojovaly. Konkrétně Huawei Mate 20 X 5G, Samsung Galaxy S10 5G a Xiaomi Mi Mix 3 5G. Nejlépe fungoval stroj od Huawei, kde se běžně daly naměřit hodnoty okolo 500 až 650 Mb/s při downloadu. V některých případech se pak hodnota dostala až přes 900 Mb/s. U uploadu se pak hodnoty hýbaly k 60 Mb/s. Odezva se nejčastěji pohybovala okolo 19 a 20 milisekund.

K dispozici byl také indoor 5G modem od Huawei, který běžně naměřil hodnoty kolem 770 Mb/s při downloadu a 50 Mb/s při uploadu. Zmiňované rychlosti se dosahovaly s tím, že v síti nebylo více dalších zařízení.

O2 své 5G testovalo čistě na technologiích od Ericssonu a nezasahovalo do produkční sítě. Vodafone využil stávající infrastrukturu. Na core části sítě měl nasazený rovněž Ericsson, na rádiovou část pak využil Huawei. Finální výběr dodavatelů ale ještě není hotový. Promluví do něj i situace v rámci celé skupiny Vodafone a to, jak se k výběru postaví vzhledem k probíhající geopolitické situaci.

Vodafone chce na podzim v Karlových Varech provést upgrade rádiového softwaru a bude chtít kombinovat rychlosti 4G a 5G sítě. „Měli bychom se tak dostat na rychlosti okolo 1,3 Gb/s,“ uvádí technici Vodafonu. O tom, jak se operátor na 5G dívá, v našem rozhovoru s Milanem Zíkou.