 »  Milan Zíka (Vodafone): 5G sítě nebudou revolucí, ale spíš evolucí

Vodafone se stejně jako zbývající čeští mobilní operátoři (a možná i nějaký čtvrtý) připravuje na aukci kmitočtů pro 5G sítě. Viceprezident Vodafonu pro technologie Milan Zíka v rozhovoru pro Lupu popisuje, zda 5G má být skutečně takovou revolucí, jak se často prezentuje (spoiler: ani ne) či k čemu bude využitelná.

Budou 5G sítě skutečně takovou revolucí, jak se o tom mluví na konferencích, analytických zprávách a v prohlášeních politiků?

K současným 4G a „4G+“ sítím bych to spíše viděl jako evoluční krok. Revolucí bych to úplně nenazýval. Běžný uživatel určitě zaznamená zvýšení rychlosti, celkově nižší odezvu systému, ale větší příslib zřejmě bude na straně profesních a firemních aplikací. 5G nám jako operátorům poprvé definuje standard, který by nám měl pomoci dodávat určitý typ SLA (Service-Level Agreement), díky čemuž bychom měli mít možnost i v rádiové síti podporovat poměrně kritické aplikace. Tam by se to možná revolucí dalo nazvat. Pokud bych přišel k vizi třech až pěti let, 5G síť by měla mít možnost zastřešit autonomní řízení vozidel či vzájemné si předávání informací. A to na základě jasně definovaného SLA. Takže 5G je z pohledu běžného uživatele standardní evoluční krok, z pohledu SLA a přípravy pro průmyslové nasazení je to z pohledu network slicingu dále.

Existuje tedy něco jako „5G závod“, o kterém se také neustále mluví?

Pravděpodobně existuje určité napětí v tom, kdo dokáže ukázat dobře fungující 5G síť, což je asi celkem přirozené. Na druhou stranu si nemyslím, že by někde byl očekávána obrovská revoluce spojená s 5G. Možná je to dáno i tím, že dnešní 4G sítě velmi dobře uspokojují poptávku zákazníků a neslýchám, že by si v poslední době někdo stěžoval, že by mu u nějaké aplikace dobře nefungovala síť a že síť nemá kapacitu. 3G sítě nebyly schopné uspokojovat poptávku. To bylo dobře vidět třeba ve Spojených státech, kde si člověk potřeboval stáhnout obyčejný e-mail a 3G síť toho nebyla schopná. 4G pak z uživatelského pohledu v tomto kontextu určitá revoluce byla. V tomto „luxusu“ bychom chtěli uživatele dále nechat a 5G bude takovým dalším vylepšením či nadstavbou.

Věříte, že tradičně prezentované věci jako je právě autonomní řízení nebo operace na dálku skutečně mohou být reálné? Plánujete na něco takového business case?

My s našimi business cases tak úplně nepočítáme a spíše chceme být platformou, která je umožní a uvidíme, jestli si nás ten ekosystém najde. Jsem optimista a věřím, že 5G sítě jsou k tomuto připraveny a že vizi a představy naplní.



Autor: Vodafone Milan Zíka, Vodafone

Jak přesně v případě mobilní sítě definujete zmiňovaná SLA?

Zůstal bych u příkladu autonomních vozů. Kdybychom se dostali do fáze, že značné množství aut bude autonomních, nemyslím si, že bychom je byly schopní všechny řídit. Inteligence bude „sedět“ v daném voze a pomocí senzorů se bude orientovat a rozpoznávat, co se děje kolem. Kde ale SLA bude prakticky použitelné, je komunikace o nehodě, ke které dochází o několik stovek metrů před vámi. Odezva systému bude natolik dobrá, že na rušné několikaproudové dálnici dokáže systém zaručit to, že se všechna auta v okolí dozví, že je třeba patřičně upravit rychlost a že se po cestě něco bude dít, případně že je třeba začít zpomalovat a zastavovat provoz. To je to, čeho by 5G platforma po plné implementaci měla být schopná.

U operací na dálku neřešíme obrovskou masovost a je to velmi specifický a úzce vymezený obor. Síť by toho měla být schopná také a je to krásná ukázka toho, jak by to v ideálním prostředí mělo fungovat. Nedokáži si zatím přesně představit praktickou situaci, že by se operátor z České republiky zavázal, že je schopný SLA naplňovat až třeba po rovníkovou Afriku, kde by k dané operaci mělo docházet. Tam je asi dobré si nechat otevřená vrátka a zjistit, jak celý ekosystém bude fungovat. Pokud se 5G sítě budou nasazovat všude a budou mít podobné standardy a design, tak něco takového teoreticky možné je.