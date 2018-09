 »  Spasí 5G sítě virtuální realita z cloudu? První operátoři už novinku testují

A stejně tak se z operátorů mohou stát nejenom poskytovatelé 5G konektivity, ale sami by mohli zákazníkům doručovat VR obsah a vydělávat na něm. Prodej něčeho více, než jsou pouze „datové trubky“, ostatně bude hrát důležitou roli v případě, že se investice do 5G sítí mají zaplatit. Proto se dodavatelé technologií pro 5G tolik snaží správné „use cases“ najít a vydolovat je ze země.

Tato představa je lákavá. Cena VR headsetů by rychle mohla klesnout tak, že by se z nich do jisté míry stala komodita, kterou lze přikládat k datovým tarifům podobně, jako třeba set-top boxy k IPTV službám. V Číně je řada výrobců, kteří zvládnou takový headset dodat jako OEM, který si operátor sám „přebarví“.

Dalian odstartoval nabídku s měsíční cenovkou 76 dolarů, ve které je zahrnutá neomezená konzumace z VR katalogu a také headset HTC Vive společně se set-top boxem. Nutná je také vratná záloha ve výši 455 dolarů. Místo toho je možné si přímo pořídit VR brýle a zálohu neplatit. Tato sestava ještě nevyužívá 5G sítě a je součástí běžné broadband nabídky, kterou Dalian nabízí. Společnost prozatím nezveřejnila čísla a zkušenosti z pilotního provozu, upozorňuje ale na nutnost počítat s odezvou.

Snížení ceny až o 80 procent

Tu šlo ostatně cítit také v Ženevě, kde své řešení pro Cloud VR ukazoval další čínský hráč. Společnost Huawei se letos spojila s operátorem China Mobile, díky čemuž se v provincii Fujian začalo nabízet cloudové VR jako součást komerční nabídky operátora.



Autor: Jan Sedlák

China Mobile ve svém datovém centru využívá grafické karty pro renderování obsahu, který následně posílá svým zákazníkům. Ti využívají set-top box vznikající v rámci Huawei iLab s tím, že jako VR headset se nasazuje zařízení od pekingské firmy Pico Interactive. Ta zatím na investicích získala 25 milionů dolarů a zaměřuje se na výrobu levných bezdrátových headsetů s malými ovladači a poskytuje také jednoduchý herní obsah. Headsety Pico obsahují mobilní čipy Snapdragon a připojují se přes Wi-Fi 802.11ac.

Ani v tomto případě tedy stále nejde o napojení na 5G sítě. China Mobile služby Cloud VR nabízí zákazníkům skrze svoji FTTH síť, přičemž je třeba mít rychlosti připojení alespoň 50 Mb/s (ideálně však 100 Mb/s) a více (provider nabízí až 1 Gb/s). China Mobile a Huawei nicméně uvádějí, že toto řešení už dokázalo srazit cenu VR headsetů o 70 až 80 procent.

Služba uživatelům nabízí on-demand VR video, výukové aplikace, živá vysílání, videohry a také takzvaný VR IMAX, což je VR videoobsah. V Ženevě jsem některé tyto věci zkoušel a lze říci, že jde o obsah, který lze celkem pohodlně konzumovat. U akční střílečky, kdy se k zaměřování a střílení mutantů využívá pohybový ovladač, je odezva znát, ale nejde o nic nepřekonatelného. Kvalita připojení ale v doručování takového obsahu bude hrát zásadní roli.

Je to za rohem

Huawei na koncepci Cloud VR mimo jiné dělá v rámci svých laboratoří OpenLab, kde spolupracuje s různými partnery. Aktuálně jich má něco přes padesát a jsou mezi nimi například AMD, Intel, Nvidia, Microsoft, Leap Motion, HTC nebo Pico. V Evropě spolupracuje s operátory Deutsche Telekom a Telefónica.



Někteří operátoři na poskytování VR a videoobsahu slyší. „Máme dlouhodobý plán neposkytovat pouze služby konektivity, ale stát se poskytovatelem obsahu,“ popisuje v Ženevě Peter Lam, šéf technického týmu v Hong Kong Telecom.

Operátor, který se vypořádává s vysokým osídlením na malé rozloze země, tak postupně spouští vlastní streamování hudby i videa a nabízí různé flexibilní balíčky pro OTT tarify – včetně těch krátkodobých, kdy si je možné pořídit denní balíček nebo zaplatit za shlédnutí pouze jednoho sportovního utkání.

„Vidíme to tak, že vývoj streamování půjde od HDTV ke 4K a 8K až k virtuální realitě. Tok dat přes download se nám zvyšuje výrazně více než v případě uploadu,“ popisuje Lam. Rekordy ve sledování zaregistroval Hong Kong Telecom v případě posledního fotbalového mistrovství světa. Už nyní se začíná u sportovních přenosů experimentovat s VR obsahem a lze očekávat, že například další olympijské hry už budou k doručování tohoto obsahu využívat i 5G sítě. S VR obsahem už se ostatně experimentovalo v rámci posledních zimních her v Jižní Koreji.

Další růst má být hnaný také e-sporty, které zejména v Asii rychle získávají na popularitě. „Obecně lze říci, že hry ve VR doručované přes síť mohou být velice silným trendem do budoucna,“ věří Lam. „VR a AR, 4K a 8K, 360stupňové video – skutečně se to děje,“ pokyvuje globální technologický šéf Telefónicy Enrique Blanco.

Málo milisekund

Operátoři v souvislosti s tím mluví o nutnosti budovat optické sítě. Jak se zdá, datové nároky spojené s Cloud VR a videoobsahem budou značné. Doručování 4K videa potřebuje asi 20 až 50 Mb/s, v případě 8K (90 a více FPS, HDR a další) už jde o 50 až 200 Mb/s a u AR a VR se lze bavit o 200 Mb/s až 1 Gb/s a (výrazně) více. Přenášet se má 6DoF (degrees of freedom) a možnost se volně rozhlížet.

„Vyžadována bude odezva 20 milisekund a méně,“ počítá Ryan Ding, který má v Huawei na starosti operátory. Praktické testy ukazují, že hodnoty kolem 20 milisekund jsou dostačující pro „OK“ zážitek z cloudového VR, hodnoty 15 milisekund a méně jsou komfortní a ideálního výsledku se dosahuje pod osm milisekund.

Huawei proto při nasazování Cloud VR v Číně spolupracuje s providery na kompletních „end-to-end“ dodávkách technologií. Firma vydala samostatný white paper (PDF), který popisuje, jaké síťové požadavky Cloud VR má. Další aspekty technologie probírá zde a zde (PDF).

„Retail půjde zjednodušeně řečeno po nejvyšší mobilitě, profesionální sektor po nejvyšší kvalitě. V retailu 5G může mít prostor a předpokládám, že do dvou let bude mít 50 procent stand alone headsetů 5G model. Nevím, co s ním budou dělat, ale mít ho budou,“ míní Marek Polčák z české společnosti VRgineers, která vyvíjí vlastní VR headset pro profesionální užití.

Cestu autora na konferenci Ultra-Broadband Forum 2018 organizovala společnost Huawei.