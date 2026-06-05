Xaver Veselý a Šlégr se vrací do Rady ČT, poslanci zvolili také Berkovce

Poslanecká sněmovna v pátek 5. června zvolila šest nových členů Rady České televize. Pět z nich prošlo jen hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů, výrazně nejvyšší a napříč sněmovnou rozloženou podporu získal Martin Chalupský. Do rady se vrací Luboš Xaver Veselý a Jiří Šlégr.
O kandidátech rozhodovali poslanci ve veřejném hlasování kolem poledne. Nejvíce hlasů, 132 ze 171 přítomných poslanců, získal Martin Chalupský. Jako jediný ze zvolených měl podporu u opozice: vedle koaličních klubů ANO, SPD a Motoristé sobě ho podpořila ODS a většina poslanců STAN.
Zbývajících pět zvolených prošlo výhradně hlasy koalice, zatímco opoziční kluby ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 hlasovaly proti. Lucie Plíšková a Luboš Xaver Veselý získali shodně 93 hlasů, Stanislav Berkovec 92 hlasů a Petr Brozda s Jiřím Šlégrem po 91 hlasech. Ke zvolení bylo třeba nejméně 86 hlasů.
|Kandidát
|Hlasů celkem
|ANO
|ODS
|STAN
|SPD
|Motoristé
|Piráti
|KDU-ČSL
|TOP 09
|Martin Chalupský
|132
|69
|22
|17
|12
|12
|0
|0
|0
|Lucie Plíšková
|93
|69
|0
|0
|12
|12
|0
|0
|0
|Luboš Xaver Veselý
|93
|69
|0
|0
|12
|12
|0
|0
|0
|Stanislav Berkovec
|92
|69
|0
|0
|11
|12
|0
|0
|0
|Petr Brozda
|91
|69
|0
|0
|11
|11
|0
|0
|0
|Jiří Šlégr
|91
|68
|0
|0
|11
|12
|0
|0
|0
Hodnoty udávají počet hlasů „pro“ v jednotlivých poslaneckých klubech. Zdroj: hlasovací protokoly Poslanecké sněmovny.
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