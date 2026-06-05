Lupa.cz

Xaver Veselý a Šlégr se vrací do Rady ČT, poslanci zvolili také Berkovce

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Luboš Xaver Veselý Autor: Filip Rožánek, Internet Info
Luboš Xaver Veselý na veřejném zasedání Rady České televize (18. března 2026)

Poslanecká sněmovna v pátek 5. června zvolila šest nových členů Rady České televize. Pět z nich prošlo jen hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů, výrazně nejvyšší a napříč sněmovnou rozloženou podporu získal Martin Chalupský. Do rady se vrací Luboš Xaver Veselý a Jiří Šlégr.

O kandidátech rozhodovali poslanci ve veřejném hlasování kolem poledne. Nejvíce hlasů, 132 ze 171 přítomných poslanců, získal Martin Chalupský. Jako jediný ze zvolených měl podporu u opozice: vedle koaličních klubů ANO, SPD a Motoristé sobě ho podpořila ODS a většina poslanců STAN.

Zbývajících pět zvolených prošlo výhradně hlasy koalice, zatímco opoziční kluby ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 hlasovaly proti. Lucie Plíšková a Luboš Xaver Veselý získali shodně 93 hlasů, Stanislav Berkovec 92 hlasů a Petr Brozda s Jiřím Šlégrem po 91 hlasech. Ke zvolení bylo třeba nejméně 86 hlasů.

Kandidát Hlasů celkem ANO ODS STAN SPD Motoristé Piráti KDU-ČSL TOP 09
Martin Chalupský 132 69 22 17 12 12 0 0 0
Lucie Plíšková 93 69 0 0 12 12 0 0 0
Luboš Xaver Veselý 93 69 0 0 12 12 0 0 0
Stanislav Berkovec 92 69 0 0 11 12 0 0 0
Petr Brozda 91 69 0 0 11 11 0 0 0
Jiří Šlégr 91 68 0 0 11 12 0 0 0

Hodnoty udávají počet hlasů „pro“ v jednotlivých poslaneckých klubech. Zdroj: hlasovací protokoly Poslanecké sněmovny.

Připravujeme další podrobnosti.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Předplatíte si nový web Václava Moravce?

Zobraz výsledek


Czech Internet Forum: nejvýhodnější vstupné pořídíte jen do konce června!
VÍCE INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).