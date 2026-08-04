Vrátit zboží z e-shopu půjde přes boxy Zásilkovny. Jestli to bude zadarmo, nechává firma na obchodech

Zásilkovna otevřela možnost, s níž můžou lidé vracet zboží z e-shopů přes její výdejní boxy. Můžou je využít ve dne i v noci a přímo Zásilkovně nic neplatí. Jestli bude takové vracení pro zákazníka zdarma, nebo za poplatek, si určuje každý e-shop.
„Pro vracení zboží otevíráme celou boxovou síť Zásilkovny,“ říká Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, do níž Zásilkovna patří. To je aktuálně přes 6 500 Z-Boxů. Podání je bez štítku a zákazníkovi tak stačí kód. Podle průzkumu Packety si 88 % lidí vybírá e-shop právě i podle toho, jak snadno můžou zboží vrátit. Možnost využít k tomu výdejní box je jednou z těch nejžádanějších.
Letos už firma své boxy otevřela všem e-shopům, což je služba, která má mířit hlavně na menší internetové obchody. Ty větší častěji využívají svozy. Společnost kromě toho zavedla natrvalo sobotní doručování v Praze, Brně a Ostravě. Na konci loňska měnila systém doručování mezi zákazníky, poté, co se u této služby koncentrovaly problémy.
Dnes oznámené vratkové řešení spouští skupina také na Slovensku. Letos chce Zásilkovna ještě spustit novou mobilní aplikaci.