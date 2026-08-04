Lupa.cz

Vrátit zboží z e-shopu půjde přes boxy Zásilkovny. Jestli to bude zadarmo, nechává firma na obchodech

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zásilkovna Z-Box Autor: Zásilkovna
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Zásilkovna otevřela možnost, s níž můžou lidé vracet zboží z e-shopů přes její výdejní boxy. Můžou je využít ve dne i v noci a přímo Zásilkovně nic neplatí. Jestli bude takové vracení pro zákazníka zdarma, nebo za poplatek, si určuje každý e-shop.  

„Pro vracení zboží otevíráme celou boxovou síť Zásilkovny,“ říká Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, do níž Zásilkovna patří. To je aktuálně přes 6 500 Z-Boxů. Podání je bez štítku a zákazníkovi tak stačí kód. Podle průzkumu Packety si 88 % lidí vybírá e-shop právě i podle toho, jak snadno můžou zboží vrátit. Možnost využít k tomu výdejní box je jednou z těch nejžádanějších.

Letos už firma své boxy otevřela všem e-shopům, což je služba, která má mířit hlavně na menší internetové obchody. Ty větší častěji využívají svozy. Společnost kromě toho zavedla natrvalo sobotní doručování v Praze, Brně a Ostravě. Na konci loňska měnila systém doručování mezi zákazníky, poté, co se u této služby koncentrovaly problémy.

Dnes oznámené vratkové řešení spouští skupina také na Slovensku. Letos chce Zásilkovna ještě spustit novou mobilní aplikaci.

Martin Fiala (Packeta Group): AI pomáhá při reklamacích či u ztracených zásilek. Z výrazu „vibe coding" se mi ježí chlupy Přečtěte si také:

Martin Fiala (Packeta Group): AI pomáhá při reklamacích či u ztracených zásilek. Z výrazu „vibe coding" se mi ježí chlupy

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Křišťálová Lupa 2026: Dejte nám své tipy na nejlepší internetové projekty!
NOMINOVAT
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).