 »  VRgineers a jejich VR brýle jsou první Češi v projektu EIT od Evropské unie

Jan Sedlák

Holešovická společnost VRgineers, která vyvíjí headset pro virtuální realitu nazvaný XTAL, se stala prvním českým podnikem, který se zapojil do programu EIT Digital. Ten je součástí European Institute of Innovation and Technology (EIT), jenž v roce 2008 rozjela Evropská unie skrze Evropský parlament a Radu Evropy.

EIT se posléze stal součástí programu Horizon 2020 zastřešujícího výzkumné a inovační aktivity v EU. Rozpočet na roky 2014 až 2020 je 2,4 miliardy eur, přičemž EIT startoval s 308 miliony eur. Výsledkem má prozatím být přes 1200 podpořených firem, přes 890 milionů eur posbíraných v rámci externího kapitálu či přes šest tisíc nově vytvořených pracovních míst. V Česku EIT Digital zastupuje Jihomoravské inovační centrum (JIC).

EIT Digital je akcelerátor zaměřený na takzvané deep tech startupy. VRgineers se skrze něj chtějí více dostat na evropské trhy. „Díky naší celoevropské síti obchodních vývojářů působících v celé Evropě podpoříme růst VRgineers zejména v Německu, Francii, Velké Británii a USA,“ slibují zástupci EIT.

VRgineers mají mezi zákazníky či testery firmy Audi, BMW, Škoda, Airbus nebo US Navy. Firma nedávno získala investici od Y Soft Ventures, PJ Capital a fondu Nation 1, který peníze čerpá z Evropského investičního fondu.