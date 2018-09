 »  Výpadek O2 TV a vyřazení AMC z Digi TV. Mají sportovní fanoušci důvod ke stížnostem?

Petr Faistauer

V pátek večer mohli televizní diváci sledovat hned několik sportovních přenosů. Došlo k souběhu prvního letošního extraligového utkání v hokeji mezi HC Sparta Praha a hradeckým Mountfieldem na kanále O2 Sport a zápasu ve fotbale mezi pražskými Bohemians 1905 a FC Fastav Zlín na ČT2, které doplnil přímý přenos z prvního dne barážového utkání o postup do elitní skupiny Davis Cupu mezi ČR a Maďarskem na ČT Sport a záznamem odvety play-off kvalifikace mezi LM PAOK Soluň a SL Benfica na programu O2 Fotbal.

Výpadek u O2 TV

A právě v pátečních podvečerních hodinách postihl službu O2 TV výpadek, který se nakonec stal poměrně rozsáhlým. První hlášení klientů začala FB stránka O2TV nabírat po 18:30 hodin, tedy krátce po zahájení zmíněného hokejového zápasu.

Nejprve byly postiženy pouze sportovní kanály služby. Výpadek se rozšiřoval a postupně zasáhl jak diváky využívající set-top box (nové SMR i starší model EKT), tak aplikaci O2 TV, do které se nebylo možno po jistý čas ani přihlásit, viz screen od klienta:

Po 19:30 došlo i k selhání některých součástí služby, kupříkladu pohybu v běžícím streamu a to nejen u sportovních kanálů, ale i třeba u zpravodajské ČT 24, jak autor osobně vyzkoušel.

Výpadek trval až do nočních hodin, autor provedl zkoušku krátce po jedenácté hodině večerní, kdy byl zpětný pohyb v běžícím pořadu stále nefunkční a v sobotu ráno, kdy již služba fungovala korektně.

Výpadek však nebyl globální povahy, některé lokality nebyly postiženy vůbec a klienti nezjistili naprosto žádné potíže. Naopak jiní hlásili, že jim „nefunguje vůbec nic“.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o první případ takového výpadku v době vysílání hojně sledovaného sportovního přenosu, ještě v pátek večer jsme oslovili společnost O2 se žádostí o vyjádření k situaci. Na otázky odpověděl David Solnař, tiskový mluvčí O2 Sport.



Autor: O2 TV David Solnař

Podobný výpadek není první. Co je jeho příčinou? V průběhu pátečního vysílání hokejového zápasu došlo k problému na straně dodavatele síťové infrastruktury, což způsobilo u části set-top boxů nefunkčnost sportovních kanálů a postupně dalších funkcí O2 TV. Bude se znovu opakovat? Výpadek nastal na straně dodavatele, nyní čekáme na vyjádření, čím byla nefunkčnost způsobena. Jak hodlá O2 dále postupovat? Musíme počkat na vyjádření našeho dodavatele síťové infrastruktury, poté k tomu přijmeme příslušná opatření. Proč se nové set-top boxy klientů připojují na stejný server jako aplikace a jednodenní předplatné? U pátečního výpadku nehrálo roli, jestli je set-top box nový či starší. Části divákům v domácnostech, v aplikacích a na webu běžel přenos mezi Spartou a Mountfieldem HK plynule a bez problému. Řešíte otázku kompenzace? Výpadek nenastal z důvodu vysokého zájmu o vysílání, ale z důvodu výpadku na straně našeho dodavatele síťové infrastruktury. Od něj nyní čekáme na kompletní zprávu, proč se tak stalo. Všem divákům, kterých se výpadek dotkl, se velmi omlouváme.

Zůstává ale otázka, proč se všichni uživatelé připojovali ke stránce O2TV, jak o tom svědčí předchozí i následující screen, pořízený jiným z klientů patrně z mobilního zařízení…

Chybí divákům AMC?

Páteční výpadek služby O2 je tento měsíc už druhým důvodem k možné nespokojenosti některých diváků. Tím druhým je vyřazení programů skupiny AMC prakticky přes noc a bez předchozího ohlášení z nabídky Digi TV.

Česká Digi TV vyřadila od 3. září z programové nabídky jedenáct kanálů skupiny AMC Networks, tedy jmenovitě Sport 1, Sport 2, AMC, Film+, Spektrum, Spektrum Home, CBS Reality, TV Paprika, Minimax, Megamax, JimJam.

Důvodem podle vyjádření Andreje Čírtka, tiskového mluvčího provozovatele, bylo zohlednění preferencí zákazníků, kvality a sledovanosti televizních kanálů i absence dohody se společností AMC Networks ohledně podmínek vysílání jejích programů .

Sport 1 a 2 má výhradní práva na závody F1, dokumentární Spektrum je zase přítomen prakticky ve všech nabídkách nebo dokumentárních balíčcích operátorů po celé Evropě. Ve Španělsku je nabízen pod názvem Odisea už od roku 1996.

AMC Networks International na toto vyjádření reagovala prohlášením, které je ovšem poněkud v kolizi s vyjádřením Digi TV. Majitel a provozovatel stanic AMC Networks International – Central and Northern Europe vyjadřuje překvapení nad tímto postupem společnosti DIGI. Ten je v rozporu s platnými dlouhodobými smlouvami. Vedení společnosti AMCNI CNE také zdůrazňuje, že neočekávané vypnutí porušuje české zákony, jelikož předplatitelé DIGI (více než 100 000 domácností) nebyli informování s třicetidenním předstihem. Mezi AMC a DIGI byla dlouhodobá smlouva o distribuci celého portfolia stanic. Náhlé rozhodnutí společnosti DIGI vypnout tyto stanice se uskutečnilo navzdory této strategické dohodě. AMC plánuje podniknout právní kroky, uvádí v prohlášení PR manažér skupiny Jan Huk.

Jan Huk

Po zveřejnění informace a praktickém odpojení kanálů se projevili nespokojení diváci. A to nejen fanoušci sportu. Pozitivní ohlasy na tento krok by se daly počítat na prstech. Rovněž to vyvolalo další otázku, jak hodně může operátor zasahovat do programové nabídky, aby vyvolal kolizi s termínem „zhoršení postavení účastníka smluvního vztahu“.

Operátor i někteří mediální odborníci jsou názoru, že k řečené kolizi nedošlo, neboť odebrané programy byly nahrazené jinými ve stejném počtu. Zmíněný názor však nikterak nezohledňuje specifický a exkluzívní obsah kanálů, obzvláště těch sportovních.

Operátor Digi TV k celé vzrušené diskusi vydal jen krátké prohlášení, že vyřazení kanálů AMC Networks je trvalé a nelze očekávat jejich navrácení v blízké budoucnosti.